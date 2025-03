Una gobernadora lesbiana, el primer representante cherokee... y otros retratos de las elecciones en Estados Unidos

iñigo fernández de lucio Miércoles, 9 de noviembre 2022, 10:46 | Actualizado 23:03h. Comenta Compartir

Estados Unidos ha vuelto este martes a las urnas para las elecciones de medio mandato, en las que se eligen a los 435 diputados de la Cámara de Representantes, 35 de los cien senadores y gobernadores en 39 Estados, además de otros cargos menores. Mientras continúa el recuento y los demócratas resisten la ola roja que pronosticaban las encuestas (aguantan en la Cámara y han arrebatado un senador a los republicanos), la jornada electoral ha dejado una serie de rostros propios, más allá de Ron DeSantis, el gobernador de Florida, o John Fetterman, senador por Pensilvania que puede dar la llave de la Cámara Alta a los demócratas.

El diputado más joven será Maxwell Alejandro Frost, demócrata de apenas 25 años, el límite de edad mínimo para poder acceder al cargo. Será, además, el primer afrocubano en llegar al Congreso; lo hace por el distrito de Orlando, en Florida. Durante su campaña, ha estado arropado por pesos pesados del partido como Bernie Sanders o Elizabeth Warren.

El diputado más joven

Frost ha sido activista desde los 15 años. Ha centrado su campaña en las principales preocupaciones de la generación Z: cambio climático, aborto y violencia asociada a las armas.

Ampliar Maxwell Alejandro Frost. partido demócrata

El representante cherokee

Los pueblos originarios americanos volverán a tener representante en el Senado. Markwayne Mullin, republicano de Oklahoma, es miembro de la tribu cherokee, que no tenía representación en la Cámara Alta desde 1925. Además, será el único indígena en el Senado desde 2005. Es miembro del ala conservadora republicana y acérrimo trumpista.

Mullin fue elegido diputado por primera vez en 2012. Casado, con seis hijos, reside en un rancho situado en la tierra original que su familia recibió como miembros de la comunidad cherokee. Es exluchador de artes marciales mixtas y fue incluido en el Salón de la Fama de la Lucha Libre de Oklahoma en 2016. Permanece activo en la comunidad de lucha libre y, de hecho, dirige un grupo de entrenamiento bipartidista todas las mañanas que está en Washington, reuniendo a republicanos y demócratas.

Ampliar Markwayne Mullin. PARTIDO REPUBLICANO

La primera gobernadora lesbiana

Maura Healey será la primera gobernadora mujer de Massachusetts. También será la primera mujer abiertamente lesbiana en ocupar tal cargo. Demócrata de 51 años, ha vencido al republicano Geoff Diehl, que había sido respaldado por el expresidente Donald Trump.

Healey creció como la mayor de cinco hermanos. Pasó su infancia en la granja familiar de New Hampshire y en su juventud trabajó como camarera. Más tarde fue capitana del equipo de baloncesto de su universidad. Se dedicó profesionalmente a este deporte en Austria, donde compitió dos temporadas. Posteriormente regresó a Estados Unidos para comenzar su carrera como abogada de derechos civiles.

Ampliar Maura Healey partido demócrata

Maryland: Primer gobernador negro

El estado de Maryland ha elegido como nuevo gobernador al demócrata Wes Moore, convirtiéndose así en el primer hombre negro en obtener ese título en la historia del estado. Moore, de 44 años, devuelve la gobernación del Estado a los republicanos al derrotar a su rival, Dan Cox, quien recibió el apoyo del expresidente estadounidense Donald Trump.

Este joven político es un exveterano del Ejército estadounidense, así como director ejecutivo de la fundación sin ánimo de lucro Robin Hood, organización que lucha contra la pobreza. El nuevo gobernador de Maryland es un recién llegado a la política que ha convencido a sus votantes con carisma y optimismo y es visto como una estrella en ascenso entre una nueva generación de líderes en el Partido Demócrata.

Ampliar Wes Moore. WIKIPEDIA

La movilización progresista surge efecto en Nueva York

«¡Si los demócratas votan, los demócratas ganan!». El grito de guerra de Kathy Hochul en los mítines acabó funcionando y el estado de Nueva York seguirá siendo demócrata, como en los últimos veinte años. Ganó la elección a gobernadora del estado con una amplia ventaja sobre Lee Zeldin, que dibujó durante la campaña un escenario neoyorquino apocalíptico por culpa del crimen y el caos. Hochul ganó, sí, pero en las filas demócratas no lo tuvieron siempre tan claro. Pesos pesados e históricos del partido se volcaron en su campaña. Biden, los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, la esposa de este último, Hillary Clinton, la vicepresidenta, Kamala Harris... La movilización surtió efecto y Hochul se convirtió en la primera mujer en ser elegida para ocupar el puesto de gobernador en Nueva York. No obstante, no será nueva: ha ocupado el cargo durante el último año tras la renuncia de su predecesor, Andrew M. Cuomo, en medio de numerosas acusaciones de conducta sexual inapropiada. Ahora busca su primer mandato completo.

Ampliar Kathy Hochul. REUTERS