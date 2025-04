La Policía detiene a un hombre que portaba armas cerca de un mitin de Trump en California

T. Nieva Domingo, 13 de octubre 2024 | Actualizado 14/10/2024 01:32h. Comenta Compartir

El El departamento del sheriff del condado californiano de Riverside informó ayer de la detención el sábado de un hombre que portaba «una escopeta, una pistola y un cargador de alta capacidad» y se encontraba a 1,6 kilómetros del lugar en el que Donald Trump ofreció ese mismo día un mitin en la ciudad de Coachella. «Probablemente detuvimos otro intento de asesinato», dijo el sheriff, Chad Bianco, según la agencia Riverside Press-Enterprise.

La Policía explicó que el sospechoso fue detenido a una milla del lugar de la manifestación con un pase VIP falso de entrada al evento. El hombre, identificado como Vem Miller, de 49 años y residente en Las Vegas, fue puesto bajo arresto por cargos de posesión ilegal de armas de fuego cargadas , si bien quedó en libertad después de pagar una fianza de 5.000 dólares (unos 4.570 euros), según muestran los registros policiales y el Sistema de Información de Presos del Condado de Riverside.

Los agentes encontraron las armas y el cargador tras registrar la camioneta negra del individuo en un puesto de control en Avenue 52 y Celebration Drive en Coachella alrededor de las cinco de la tarde, hora local. Esta circunstancia apunta a que el objetivo del sujeto era acceder armado al mitin del candidato republicano toda vez que a este tipo de controles fueron dirigidos tanto los medios de comunicación como los portadores de entradas VIP para que sus vehículos fuesen supervisados por agentes de la Policía estatal y local. A todos se les exigía que abrieran capós y maleteros para ser registrados por oficiales con perros K-9, según informó la agencia AP. Además, los asistentes con entradas generales fueron llevados a otros puntos de control más lejanos, hasta cinco kilómetros, desde donde les habilitaron autobuses para acceder al evento.

Medios como 'New York Post' vinculan a Miller, un republicano registrado, con una organización antigubernamental de derecha construida sobre teorías conspirativas que creen que los gobiernos no tienen autoridad sobre ella, extremo este último que no ha sido confirmado por las autoridades. Sin embargo, según fuentes cercanas al caso, tras su detención el propio detenido habría declarado que en realidad apoya a Trump y que llevaba esas armas para defenderse.

Mampara antibalas

«El incidente no afectó la seguridad del expresidente Trump ni de los asistentes al evento», precisó la oficina del sheriff en un comunicado de prensa. En julio, el magnate sobrevivió a un intento de asesinato, cuando una bala le rozó la oreja durante un mitin de campaña en Butler, Pensilvania. En septiembre, otro individuo, que se declaró inocente, fue acusado de intentar matar al líder republicano después de que el Servicio Secreto lo descubriera escondido con un rifle junto el campo de golf de Trump en Palm Beach.

Como ya es habitual desde que retomara el pasado agosto sus mítines al aire libre, Trump intervino el sábado sin contratiempos protegido por una mampara antibalas y bajo una fuerte vigilancia. En su discurso dijo ser víctima de incitación a la violencia por parte de los demócratas. «Dos veces han intentado matarme», remarcó.