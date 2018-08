Más de 300 periódicos de EE UU se alían contra Trump por sus ataques a la prensa AFP Promovida por 'The Boston Globe', la iniciativa ha tenido un seguimiento masivo que va desde cabeceras locales al poderoso 'The New York Times' AGENCIAS Jueves, 16 agosto 2018, 13:38

Más de 300 periódicos de Estados Unidos se han aliado para publicar este jueves editoriales en los que defienden la libertad de prensa y responden a los reproches contra los medios del presidente, Donald Trump, que no ha dudado en tachar de 'fake news' cualquier información crítica con su Gobierno.

Promovida por 'The Boston Globe', la iniciativa ha tenido un seguimiento masivo que va desde cabeceras locales al poderoso 'The New York Times'. Entre las empresas que se han sumado figuran algunas de estados donde Trump se impuso en las elecciones presidenciales de 2016.

Según el texto publicado por 'The Boston Globe', el presidente ha librado «un asalto sostenido contra la prensa libre» desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, a pesar de que precisamente la «grandeza» de Estados Unidosdepende de que los medios puedan «decir la verdad a los poderosos».

«Etiquetar a la prensa como 'enemiga del pueblo' es tan antiestadounidense como peligroso para el pacto cívico que hemos compartido desde hace más de dos siglos», lamenta el rotativo en su editorial.

Los periódicos que se han sumado a esta movilización responden a mensajes como uno publicado en febrero en Twitter por Trump y en el que carga directamente contra 'The New York Times' y las cadenas NBC, ABC, CBS y CNN. «Los medios de las 'fake news' no son mi enemigo, son el enemigo del pueblo americano», proclamó entonces.

'The Kansas City Star' ha equiparado este tipo de comentarios con los que en su día pronunciaba el dirigente soviético Josef Stalin para silenciar a la disidencia. «Cualquier asunto del que un funcionario no quiera hablar o que un lector no quiera saber es 'fake news' ahora», ha lamentado el diario.