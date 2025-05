Un oso grizzly mata a una pareja y su perro en Canadá

Los osos son uno de los grandes atractivos del Parque Nacional Banff de Alberta, en Canadá, que recorren cada año más de cuatro millones de ... turistas. El símbolo de este enorme espacio natural, sin embargo, se convirtió el pasado fin de semana en el protagonista de la tragedia que sufrieron dos de esos turistas, que murieron en sus zarpas. Una pareja, y también su perro, fueron asesinados por un grizzly y hallados un día después. El animal fue sacrificado por mostrar un comportamiento agresivo.

La alarma saltó el viernes por la noche cuando la agencia Parks Canada recibió una alerta de un dispositivo GPS sobre un ataque de osos en el valle del río Red Deer, al oeste del rancho Ya Ha Tinda, en el Parque Nacional Banff. Las condiciones climáticas en ese momento no permitían el uso de helicópteros para acudir a la zona y el equipo de rescate tuvo que desplazarse por tierra hasta el lugar donde se dio aviso del suceso. No llegó hasta primera hora del sábado, cuando hallaron los cadáveres de la pareja de origen canadiense y su perro.

Ampliar Un ejemplar de oso grizzly. Jim Urquhart/Reuters

Kim Titchener, fundadora de Bear Safety and More y amiga de la familia, reconoció que los encuentros con osos han aumentado a medida que «más personas salen al aire libre» aunque, matizó, los incidentes con consecuencias fatales no son nada habituales. Sólo el 14% de los ataques de osos grizzly en todo el mundo causan víctimas mortales, calculó. Los avistamientos crecen también durante el otoño, cuando los animales se vuelven más activos para buscar alimento antes de hibernar durante los meses de frío.

En el Parque Nacional Banff, donde un área alrededor de los valles Red Deer y Panther quedó cerrada tras el terrible suceso, conviven osos pardos y negros. En la zona hay alrededor de sesenta ejemplares de la especie grizzly, que se considera una población amenaza en Alberta.