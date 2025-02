EE UU moviliza la ayuda militar a Israel

En una importante demostración de fuerza, Estados Unidos ha movilizado un gran despliegue armado en apoyo a Israel tras el ataque de Hamás, que ha dejado casi 1.500 muertos en ambos bandos, bajo la preocupación de que el conflicto crezca y se extienda a ... través de la región. El Departamento de Defensa ha dirigido sus esfuerzos a reforzar su presencia. «Estados Unidos mantiene fuerzas preparadas a nivel mundial para intensificar aún más esta postura de disuasión si es necesario», señaló el secretario de Defensa, Lloyd Austin, que durante el fin de semana ordenó al grupo de ataque del portaaviones Ford volar hacia el Mediterráneo oriental para estar preparado para proveer ayuda a Tel Aviv en cualquier momento.

El grupo de defensa está liderado por el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más avanzado de la Armada estadounidense, además del crucero clase Ticonderoga USS Normandy y cuatro destructores, y llevará a cabo vigilancia a la espera de interceptar el acceso de Hamás a la potencial llegada de armas adicionales. Además de los activos de la Marina, Austin también ha tomado medidas para aumentar los escuadrones de aviones de combate F-35, F-15, F-16 y A-10 de la Fuerza Aérea de EE UU en la región, ha dicho en un comunicado de prensa.

El Gobierno de Joe Biden proporcionará también a las tropas israelíes asistencia de seguridad, equipos y recursos adicionales, incluida munición, a través de envíos rápidos que se activaron el domingo y llegarán en los próximos días, señaló Austin.

El presidente habló el sábado por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu para expresar su sólido apoyo por el «brutal ataque», así como su malestar por el secuestro de rehenes por parte de terroristas -incluidas familias enteras, ancianos y niños pequeños-. Ambos jefes de Estado hablaron también sobre formas de «garantizar que ningún enemigo de Israel crea que puede o debe sacar provecho de la situación actual». El acto de Biden para hablar sobre la guerra, previsto para esta tarde, ha sido cancelado a última hora por la Casa Blanca.

La crisis en Israel encuentra a Washington en un momento de enorme inestabilidad política con el Congreso inhabilitado sin presidente al frente de la Cámara, y las cadenas de suministro de los fabricantes de armas tensadas como resultado de la guerra en Ucrania. Tras la petición del Gobierno de Netanyahu de asistencia de artillería y misiles, la Casa Blanca informó a los líderes del Capitolio y jefes de comités centrados en la seguridad de la urgencia de proveer asistencia militar, particularmente armas de precisión de munición guiada y más interceptores para el sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro. Según fuentes familiarizadas con la llamada telefónica, Tel Aviv ha pedido también más bombas de pequeño diámetro de fabricación estadounidense.

Muertos y desaparecidos

Según el Departamento de Estado al menos nueve ciudadanos estadounidenses murieron en los ataques durante el fin de semana, mientras un número indeterminado de personas continúan en paradero desconocido. Aunque las cifras continúan oscilando, la embajada americana en Jerusalén ha reforzado sus esfuerzos para establecer si los desaparecidos fueron secuestrados, asesinados o permanecen escondidos, al tiempo que el Departamento de Estado en contacto con las familias mantiene toda la asistencia consular necesaria. La mayoría, si no todos, de los muertos o desaparecidos reportados tienen doble ciudadanía estadounidense-israelí.

Tras la advertencia de viaje a la región del Departamento de Estado, por potencial riesgo de ataques terroristas y disturbios civiles, las principales líneas aéreas, American Airlines, United Airlines y Delta Air Lines han suspendido sus vuelos al país en guerra.

El apoyo de Washington se movilizó mientras los republicanos enfrentaban una creciente presión para resolver la parálisis y elegir un nuevo presidente de la Cámara cuanto antes. Demócratas y republicanos cerraron filas en apoyo a Israel mientras el presidente Biden y los legisladores de ambos partidos se han comprometido a otorgar rápidamente a la nación judía lo que necesite tras la agresión sin precedentes. Altos funcionarios de la Administración Biden han ordenado a los senadores que preparen a sus electores para una potencial guerra a largo plazo en Israel, al tiempo que instruyeron a los legisladores sobre las expectativas domésticas durante el conflicto.

Victoria Nuland, subsecretaria de Estado interina, y Sasha Baker, funcionaria del Departamento de Defensa, señalaron que, aunque la financiación inmediata para Tel Aviv no era necesaria, debería incluirse en el paquete de la ayuda a Ucrania. Las voces republicanas pedían a los congresistas responsabilidad para elegir esta semana sin falta a un presidente de la Cámara entre los dos contendientes Jim Jordan y Steve Scalise, al tiempo que los moderados mantienen conversaciones para reelegir al expresidente Kevin McCarthy, quien ahora considera su retorno. Se espera que ambos candidatos celebren este martes un encuentro antes del voto del miércoles.

El presidente del comité de asuntos exteriores de la Cámara, Michael McCaul, subrayó la necesidad de expeditar el proceso ante la emergencia del ataque a Israel durante el fin de semana. McCaul se refirió a la necesidad de reponer la Cúpula de Hierro y votar por una resolución bipartidista de condena a Hamás, en la que ya trabajan él y el demócrata Gregory Meeks, que declaró su desdén por los que realizan juegos políticos con el ataque a Israel.

Comunidad judía

Tras el ataque de Hamas, la comunidad judía estadounidense ha expresado su solidaridad con Israel, consternada por la seguridad de los civiles, muchos de ellos familiares y amigos, al tiempo que aparca de momento su rechazo al Gobierno de ultraderecha que han tratado de combatir en los últimos meses. La mayoría liberal ha criticado fuertemente al actual Ejecutivo israelí de la coalición ultraortodoxa que dirige Netanyahu, tanto en constantes manifestaciones en zonas públicas como desde el púlpito de las sinagogas.

Un extendido consenso entre la comunidad judía liberal ha mantenido un debate sobre las dos «dos versiones del judaísmo, y dos visiones para el pueblo judío, en conflicto directo», y en el último año se han movilizado para «contraatacar» a los líderes actuales del Estado judío, que tratan de desmantelar la democracia y el pluralismo, y han dado voz abierta a «racistas violentos». Un malestar que ha incluido también el apoyo a los palestinos civiles y a las voces moderadas palestinas. Sin embargo, este fin de semana la comunidad se centró en la oración y en el apoyo a Tel Aviv y su Gobierno en medio de uno de los días más mortíferos y aterradores de su historia.

Abatidos por el dolor y el terror que sufren los israelíes en este momento, las críticas dieron paso a una sentida manifestación de solidaridad para mostrar que no están solos en estos momentos. «He pronunciado cinco sermones tan sólo este año, criticando muy duramente a Netanyahu y durante toda mi carrera he hablado sobre la ocupación [israelí]. Pero este no es el momento», dijo el domingo la rabina Rachel Timoner de la sinagoga liberal de Brooklyn al diario 'The Washington Post'. «Este no es un momento para dos partes».