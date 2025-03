Las principales inquietudes electorales de los estadounidenses

diana martínez Martes, 8 de noviembre 2022, 17:42 | Actualizado 22:57h. Comenta Compartir

Los ciudadanos estadounidenses dejan entrever sus mayores preocupaciones de cara a las elecciones de medio mandato que se celebran este martes. Según las últimas encuestas, la economía seriamente afectada por la guerra en Ucrania y el aumento de la violencia en el país son los temas que más preocupan al electorado, aunque también otros como el aborto y la inmigración. La postura de demócratas y republicanos al respecto tendrá su huella hoy en las urnas.

Inflación

La preocupación por la situación económica en Estados Unidos aumenta en los hogares. Y la guerra ha sido especialmente influyente en este ámbito. En los últimos meses ha crecido la alarma por el encarecimiento de los precios de bienes de consumo y la incertidumbre de cada familia de poder llegar o no a fin de mes. Los republicanos se han hecho eco de esta inquietud y durante la campaña han sacado provecho culpando reiteradamente a los demócratas del incremento desaforado de los combustibles, un factor de extrema importancia en un país acostumbrado a moverse en coche.

Según un sondeo de Gallup, a un 37% de los electores le parecía que su mayor preocupación era la inflación el pasado mes de mayo, casi dos meses después de que estallara la guerra en Ucrania. Pero la cifra se ha elevado al 46% en octubre. El porcentaje es aún más alto es la última encuesta publicada el domingo por 'ABC News' y 'The Washington Post', que revela que el 77% de los ciudadanos considera primordial combatir el alza de los precios. El IPC ha subido desde 2020, cuando la pandemia del Covid-19 puso en vilo al mundo. En aquel entonces se encontraba en el 1,4%, pero un año después aumentó al 7% y este ejercicio se sitúa en el 8,2%. Transporte (12,6%) y alimentos (10,8) son los sectores que más han subido frente a la cultura (4,1%) y la enseñanza (3,1%), que apenas han percibido el alza de los precios. Biden ha prometido a los estadounidenses «hacer lo que haya que hacer» para bajar la inflación.

Crimen

El crimen, el aumento de la violencia y el control de las armas, sobre todo a raíz de los tiroteos masivos tanto en centros educativos como en otras ubicaciones como los supermercados o en plena calle, es otra de las grandes preocupaciones del electorado estadounidense. El 69% opina que es un tema muy importante a tratar para el partido que gobierne, según el último sondeo de 'ABC News' y 'The Washington Post'. A los encuestados también se les ha preguntado acerca de qué formación mantiene una postura más cercana a la suya en cuanto a la seguridad interna del país. Mientras que el 38% apoya a los demócratas (tres puntos más que en febrero), el 36% se postula a favor de los republicanos (quince puntos porcentuales menos). No obstante, la inseguridad se ha convertido en una enorme losa para el partido de Biden, que no ha logrado consumar ni una sola de sus promesas contra el aumento de la delincuencia, en buena medida porque la guerra en Ucrania y la crisis económica le han mantenido ocupado. En los cuatro primeros meses de este año hubo en EE UU más de doscientos tiroteos masivos y los robos y asaltos se han convertido en una lacra insoportable en ciudades como Baltimore o San Francisco, donde se han cuadriplicado.

Aborto

En los últimos meses la interrumpción del embarazo ha protagonizado titulares en la prensa norteamericana después de que el pasado mes de junio el Tribunal Supremo de Estados Unidos derogara el derecho al aborto en el país, devolviendo esa potestad a los Estados, trece de los cuales lo ilegalizaron automáticamente (como Missouri o Mississippi) y otros lo limitaron. Desde entonces, muchas mujeres se ven obligadas a viajar a otro Estado para poder interrumpir su embarazo, y este hecho va a tener mucho peso en las legislativas de este martes. El 62% del electorado opina que esta cuestión es importante, de los cuales el 40% lo considera muy importante.

Inmigración

El tema migratorio es un quebradero de cabeza en Estados Unidos, donde hasta el expresidente republicano Donald Trump instó a levantar un muro en la frontera con México para evitar el tránsito ilegal de personas de un lado a otro. Según la última encuesta de 'ABC News' y 'The Washington Post', el 59% de los ciudadanos se preocupa por ello y afirma que esta problemática es importante. De esta cifra, el 50% opina que es, de hecho, muy importante. Los republicanos han hecho una bandera de este tema durante la campaña electoral acusando a Biden de ser demasiado 'blando' con sus políticas migratorias. El presidente quiere impulsar una reforma en la frontera con México para acelerar los asilos, pero después de las elecciones intermedias de hoy. Necesitaría el apoyo de las dos Cámaras, lo cual resultaría harto complicado si ganan los republicanos.

Violencia política

El gigante americano tiene problemas severos y los partidos se acusan mutuamente de crearlos o de no solucionarlos. El resquemor político puede llegar al electorado y sucumbir en enfrentamientos. Éste es uno de los temores de los ciudadanos, según las encuestas, que revelan que el 88% se preocupa de que las divisiones políticas se intensifiquen hasta el punto de que exista un mayor riesgo de violencia política. ¿Dónde está el problema? El 31% del electorado culpa al bando republicano de incitar a la violencia, mientras que el 25% opina que los demócratas son los culpables. No obstante, hay un 32% que culpa a ambos partidos por igual.

Cambio climático

El cambio climático tiene unos efectos devastadores en la economía, la salud y el medio ambiente a nivel global. Así lo demostraba un informe de 1.656 páginas que el expresidente republicano Donald Trump tumbó sin pensárselo dos veces hace dos años. «No me lo creo», admitió entonces. A él no parece preocuparle esta situación, pero a los ciudadanos sí. Al menos, al 48% de ellos, de los cuales el 36% opina que es una problemática muy importante. Este porcentaje del electorado se inclina más hacia la postura demócrata. En ese sentido, el Senado aprobó el pasado mes de agosto una ley clave sobre el cambio climático, basado en un plan ambicioso del mandatario Joe Biden, por el que se invertiría unos 370.000 millones de dólares para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% antes de 2030.

