El líder republicano en el Congreso promete seguir con la investigación del asalto al Capitolio

t. nieva Jueves, 1 de diciembre 2022, 19:40 Comenta Compartir

El líder republicano de la Cámara de los Representantes, Kevin McCarthy, ha pedido al comité especial que en el último año ha estado investigando lo ocurrido durante el asalto al Capitolio que conserve toda la documentación acumulada y se ha comprometido a celebrar nuevas audiencias sobre lo ocurrido aquel 6 de enero, y que cuestiona directamente la figura del expresidente Donald Trump.

Los republicanos lograron la mayoría en la Cámara baja tras las elecciones de medio mandato lo que, entre otras cosas, les da capacidad de decisión sobre las comisiones de investigación en marcha, así como poder para abrir otras nuevas. Los partidarios de Trump abogaban por dar carpetazo a la investigación del asalto al Capitolio, pero el pobre resultado cosechado por sus apadrinados ha cuestionado como nunca antes la figura del magnate dentro del partido. Es en ese contexto en el que llega la decisión de McCarthy.

El veterano político, quien se postula a presidente de la Cámara a partir del próximo año tras ganar los republicanos la mayoría en las elecciones de principios de mes, ha aseverado que «es imperativo» que toda la información recabada se conserve ya no solo para posibles investigaciones, sino también para «saber que las acusaciones que se han hecho están respaldadas por los hechos».

Sin embargo, desde el Partido Demócrata desconfían de las promesas de un McCarthy, que ya no solo no compareció ante una citación de este comité, sino que además ha dejado claro que los republicanos darán prioridad a posibles investigaciones contra la Administración Biden, según cuenta CNN.

En ese sentido, el presidente de la comisión que investiga la insurrección del 6 de enero, Bennie Thompson, dijo este miércoles que no había tenido noticias en este sentido de McCarthy, a quien recordó que no solo «tuvo la oportunidad de tener más miembros en el comité», sino también de acudir y testificar, y no lo hizo.

Los demócratas temen que McCarthy, quien se afana por sumar los votos del ala más ultraderechista del Partido Republicano, intente reescribir lo ocurrido aquel 6 de enero en el que una turba intentó paralizar al traspaso de poder presidencial a través del resto de comisiones que forman la Cámara de Representantes.

Si bien la mayoría de los republicanos de la Cámara prefieren dejar atrás lo ocurrido el 6 de enero, conscientes de las consecuencias negativas para el partido, McCarthy necesita ganarse al sector más ultraconservador y con ello mantener contento a un Donald Trump que aspira de nuevo a ser candidato en 2024.