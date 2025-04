Fe y justicia en Estados Unidos

Amy Coney Barrett, la heroína de los evangélicos

Más que fe, hace medio siglo, cuando se inició el movimiento antiabortista, hubiera hecho falta mucho optimismo para creer que la caída de una sentencia tan capital como Roe vs Wade sería posible. Sin embargo, a quienes confían en la fe no les asusta mover montañas. Algunos incluso saben interpretar los renglones escritos por Dios. Según Lou Engle, líder de la Carismática Cristiandad de América, una organización de pentecostés que enfatiza los milagros y la intercesión del Espíritu Santo, la lista de Trump para el Supremo tenía 25 candidatos, «pero la de Dios solo una: Amy Coney Barrett».

Desde sus días en la Universidad de Notre Dame, primero como estudiante de Derecho y luego como profesora, la última juez nombrada por Trump para el Supremo había captado la atención de los autodenominados «profetas» de la Teología del Dominio, un término acuñado para describir la filosofía de cristianos conservadores políticamente activos que intentan infiltrar el gobierno civil para establecer una nación gobernada por cristianos de acuerdos a las enseñanzas de la Biblia.

Para semejante tarea hacía falta unir a todos los cristianos del mundo, no solo a los evangélicos. Amy Coney Barrett creció en una comunidad de católicos «de intensa fe» llamada People of Praise, que luego se extendería a nivel nacional. En ella se consultaba a los líderes sobre cualquier cosa, desde el matrimonio hasta el presupuesto del hogar, y sus hijos solo tenían relaciones con otros cristianos «que fueran serios en la fe». Barrett fue la primera de su clase, graduada cum laude y poseedora de una energía sobrenatural que le ha permitido compatibilizar su trabajo con la crianza de siete hijos -y mostrarse como ejemplo de que ningún embarazo trunca una carrera-, dos de ellos adoptados y uno propio con síndrome de Down.

El propio juez Anthony Scalía la entrenó antes de fallecer en las artes del Supremo, al contratarla como su asistente jurídico. Sirviendo de vehículo a los dominionistas de la Sociedad Federalista que la promocionaron, Trump la nominó primero para jueza federal en 2017 y dos años después, cuando tenía solo 48 años, la convirtió en el sexto voto conservador del Supremo apenas una semana antes de que Joe Biden ganara las elecciones, lo que dio a los dominionistas una supermayoría capaz de resistir cualquier flaqueza en el tribunal.

«El juez jefe John Roberts, que hasta ahora evitaba con su voto que las sentencias fueran demasiado extremistas, ha perdido el control», opina Amanda Hollis-Brusky, experta jurídica en las políticas del Supremo.

Con la muerte de la mítica jueza Ruth Bader Ginsburg, adalid de las mujeres, tanto en la vida real como en el cine, llegó la oportunidad de Coney Barnett. Tras su candidatura para ser la jueza más joven del Supremo, el estado de Mississippi se atrevió a pedir la anulación de Roe contra Wade. Pero Roe vs Wade no era el objetivo, es solo el principio.