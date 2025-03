Trump, condenado por agresión sexual

El jurado de Nueva York del caso de abuso sexual de Donald Trump a una columnista de la revista 'Elle' ha emitido su veredicto de ... culpabilidad, el primero que califica legalmente a un expresidente de Estados Unidos como depredador sexual. Como se trata de un juicio civil y no penal, la única sanción legal contra Trump es financiera. La sentencia condena a Trump a pagar 5 millones de dólares (4,5 millones de euros) como compensación en daños y perjuicios a la escritora Jean Carroll, por asaltarla sexualmente en unos grandes almacenes de Nueva York hace 27 años.

El jurado de nueve miembros de Manhattan deliberó durante menos de tres horas tras un juicio que ha durado poco más de dos semanas. El testimonio de Carroll durante tres días en el estrado, en el que describió los detalles íntimos desagradables de la agresión sexual en el probador de unos almacenes de alta gama de Nueva York en 1996, convenció al jurado compuesto de tres mujeres y seis hombres.

Ambas partes presentaron sus argumentos finales el lunes. Durante su turno, la abogada de Carroll, Roberta Kaplan, señaló que «en un sentido real», Donald Trump era un «testigo contra sí mismo». Por su parte el abogado de Trump, Joe Tacopina, respondió que si bien los comentarios del expresidente en la infame cinta de Access Hollywood -«agárralas por el coño»- eran «groseros y asquerosos», la afirmación no convertía «la increíble historia de Carroll en creíble».

Tacopina intentó también sin éxito demostrar que la escritora conspiró con dos amigas cercanas para acusar al expresidente porque «odiaban» la política de Trump. Pero no convenció y el jurado se puso del lado de Carroll, que declaró que el ataque la dejó incapaz de tener una relación sentimental. Además, dijo, Trump «destrozó» su reputación al difamarla negando el ataque cuando Carroll publicó el episodio en su libro en 2019. Como consecuencia, perdió su trabajo al ser despedida por la revista unos meses después.

Acorralada en el probador

En su testimonio ante el jurado, Carroll relató cómo se encontró con Trump cuando salía de los grandes almacenes 'Bergdorf Goodman' una noche en la primavera de 1996. Trump le dijo que necesitaba su ayuda para comprar un regalo para una mujer. Carroll, «encantada de ayudarle», le sugirió un bolso o un sombrero, pero a él no le interesó. Tras ello, Trump dijo «lencería», y la condujo a la escalera mecánica mientras una «amena charla continuaba».

En su declaración Carroll señaló que él «tomó» un mono de un mostrador y le dijo que se lo probara. «No tenía intención de ponérmelo», continuó Carroll, «Te lo pones tú, es tu color», le dijo. Tras ello, Trump habría sugerido que ambos se lo probaran y la condujo hacia el vestidor. Carroll señaló que como «todo iba en tono de broma», no se lo tomó en serio, pero el tono cambió rápidamente cuando entraron en el probador. Según Carroll, Trump cerró la puerta inmediatamente y la acorraló contra la pared. «Me empujó tan fuerte que me golpeó la cabeza. Estaba extremadamente confundida», señaló.

Entonces, la situación «se volvió absolutamente oscura», se «inclinó y me bajó las medias» mientras ella le empujaba p ara atrás. «Estaba bastante claro que no quería que pasara nada más», dijo Carroll y, bajando la voz y con lentitud, señaló que Trump la violó.

En su interrogatorio el abogado de Trump Tacopina, cuestionó insistentemente a Carroll por el hecho de que no gritara o no hubiera llamado a la policía, entre ocasionales admoniciones por parte del juez. Carroll llegó a levantar la voz y afirmó: «gritara o no, él me violó».

En reacción al veredicto, Trump realizó una publicación en mayúsculas en Truth Social afirmando no conocer a Carroll y acusando a los demócratas de mentir cuando dicen que le prefieren como contrincante en las elecciones.