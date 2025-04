Un boy scout, un soldado del año y varios sargentos de élite, así eran los ocho primeros militares israelíes muertos en Líbano

8 IDF heroes fell in battle in Lebanon.💔



🕯️Capt. Harel Etinger 23

🕯️Capt. Itai Ariel Giat 23

🕯️Staff Sergeant Noam Barzilay 22

🕯️Staff Sergeant Or Mantzur 21

🕯️Staff Sergeant Nazar Itkin 21

🕯️Sergeant Almken Terefe 21

🕯️Sergeant Ido Broyer 21

🕯️Capt. Eitan Yitzhak Oster, 22… pic.twitter.com/Fn3EJlsa0h