«Debemos unirnos como una nación para demostrar quiénes somos», sostiene Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó este domingo un mensaje a los estadounidenses tras el atentado contra Donald Trump para recordar que «un intento de asesinato es contrario a todo lo que defendemos» desde la Casa Blanca. «Debemos unirnos como una nación para demostrar quiénes somos», afirmó.

«La unidad es el objetivo más difícil de alcanzar, pero nada es más importante que eso en este momento: la unidad. Debatiremos y estaremos en desacuerdo. Eso no va a cambiar. Pero no vamos a perder de vista quiénes somos como estadounidenses», añadió.

Después de mostrarse agradecido a Dios por haber salvado a su rival en la carrera electoral del atentado, extendió sus condolencias a la familia del bombero Corey Comperatore, también caído víctima de los disparos de Thomas Matthew Crooks, presunto autor del intento de magnicidio abatido por las fuerzas de seguridad. Asimismo, mostró su apoyo a las familias de los dos asistentes, todavía no identificados, que se encuentran en estado crítico.

Desveló que nada más conocer el ataque sufrido por Trump en el mitin de Pensilvania se puso en contacto con él para transmitirle su apoyo por medio de una conversación «corta pero muy agradable».

No quiso profundizar en las investigaciones que se llevan a cabo sobre el frustrado crimen y alertó del peligro de «hacer apreciaciones sin fundamento sobre las motivaciones de Crooks y sus vínculos políticos». «Aún no tenemos ninguna información sobre el móvil del autor de los disparos. Sabemos quién es. Insto a todos a que, por favor, no hagan suposiciones sobre sus motivos o sus afiliaciones, hasta que tengamos las conclusiones de la investigación independiente, rápida e intensa que llevaremos a cabo sobre el dispositivo de seguridad existente durante el atentado fallido», garantizó.

Más medidas de control

El mandatario, en una breve declaración ante los medios, ha anunciado que dará a conocer al público los resultados de estas pesquisas para determinar «exactamente qué sucedió» durante el ataque a tiros contra Trump mientras daba un mitin cerca de Butler, Pensilvania.

De cualquier manera, para evitar que durante la campaña vuelvan a darse situaciones de riesgo como las de este sábado, ha ordenado a los servicios de seguridad del Estado que intensifiquen las medidas de control en todo los actos, especialmente en las que lleva a cabo el Partido Republicano.

En este sentido, Biden ha anunciado también que ha ordenado a la directora del Servicio Secreto, Kim Cheatle, una revisión de las medidas de seguridad actuales de la Convención Nacional del Partido Republicano que comienza mañana en Wisconsin y a cuyo término Trump, que tiene previsto acudir, será ratificado como nominado final del partido a la Casa Blanca.

Biden, además, ha reiterado que «el Servicio Secreto seguirá proporcionando a Trump »todos los recursos y medidas de protección necesarios« para garantizar su constante seguridad.

«Esto no es lo que somos como nación. Esto no es América y no podemos permitir que esto suceda«, refrendó.

La Casa Blanca ha confirmado que el presidente estadounidense comparecerá dentro de unas horas en un discurso ante la nación, previsto en principio a las 20.00, hora local (2.00 horas en España peninsular y Baleares) desde el Despacho Oval.