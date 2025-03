Haley pierde en las primarias de Nevada donde solo se presentaba ella

Nikki Haley, la única rival que se resiste a claudicar ante Donald Trump por la nominación presidencial republicana, ha sufrido este martes su más sonrojante ... derrota. Tras resultar perdedora en las primarias de Iowa y New Hampshire, la exembajadora estadounidense ante la ONU confiaba en recibir un soplo de esperanza en Nevada por tratarse de una votación en la que competía sin contrincantes ya que el expresidente había decidido no participar. Las opciones se reducían a decantarse por ella o por la papeleta «ninguno de los candidatos». Y así fue. El 61% de los electores optó por esta última opción frente al 32% que apenas logró recabar la también exgobernadora de Carolina del Sur, según los resultados publicados dos horas después del cierre de las urnas.

Aunque desde la campaña de Haley han tratado de restarle peso al descalabro sufrido en unas votaciones simbólicas, ya que esta primaria no otorga delegados debido a una disputa entre las autoridades del Estado y los dirigentes republicanos, lo cierto es que vuelve a inclinar aun más la balanza del lado de Trump. No en vano, demuestra el enorme poder que posee el expresidente sobre sus bases ya que, aunque había renunciado a concurrir a la cita en Nevada por no tener ningún valor real para la nominación, les había pedido dar la espalda a su rival.

«No nos molestamos en luchar un juego amañado por Trump. Vamos a toda máquina antes de Carolina del Sur y más allá», se limitó a responder un portavoz de la campaña de Haley a la cadena CNN tras darse a conocer el recuento. Sin embargo, aunque la retórica de la precandidata republicana sigue siendo la de no rendirse ante el exjefe de la Casa Blanca, las opciones de evitar la nominación de Trump son cada vez más remotas. La prueba está en que las encuestas apuntan a otra clara victoria del magnate en unas dos semanas en las primarias de Carolina del Sur, precisamente el estado natal de Haley, y donde ejerció el cargo de gobernadora de 2011 a 2017.

Si los pronósticos se confirman, Trump podría ya tener asegurada la nominación republicana a mediados de marzo al tener acumulada una ventaja insalvable de votos entre los delegados de su partido tras los triunfos consecutivos cosechados en Iowa y New Hampshire. Victorias que espera replicar este jueves en el caucus en Nevada, donde el expresidente sí participa y es la única opción ya que Haley no figura en la boleta electoral.

Nuevo triunfo de Biden

Ampliar El presidente Joe Biden, en una recepción en la Casa Blanca. EFE

Aunque hasta julio la Convención Nacional Republicana no designa a su candidato, Trump tiene ya la vista puesta en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, que serán con toda probabilidad una reedición del duelo que libraron en 2020 Trump y el actual inquilino de la Casa Blanca. El Partido Demócrata, que también celebró primarias este martes, volvió a demostrar que así quedará el duelo al cerrar nuevamente filas en torno a la candidatura del presidente, quien cosechó en Nevada más del 90% de los votos, con más del 70% escrutado. El triunfo se suma al que ya se apuntó hace tres días en Carolina del Sur, donde acaparó el 96% de los apoyos.

Aunque Biden y Trump gozan del respaldo de sus partidos, ninguno encandila al grueso del electorado. Así lo arrojan los últimos sondeos, que confirman la falta de entusiasmo de los estadounidenses por dos aspirantes octogenarios que consideran de edad demasiado avanzada para dirigir la primera potencia mundial. El pulso entre ambos se antoja en cualquier caso reñido, a juzgar por la última encuesta publicada el domingo por la cadena NBC, que otorga a Trump un 47% de votos y a Biden un 42%.