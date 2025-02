La «Gran Mentira» es también un «Gran Show» con 20 millones de televidentes

mercedes gallego Corresponsal. Nueva York Martes, 14 de junio 2022, 23:06 Comenta Compartir

La política se ha convertido en un show. Así lo entendieron los miembros del comité especial del Congreso de EE UU que investiga el asalto al Capitolio cuando decidieron entrar al trapo con una serie de sesiones televisadas, altamente inusuales en dicha cámara parlamentaria. Para mayor alevosía, lanzaron el primer capítulo de lo que el senador Marco Rubio tacha de «documental gratuito patrocinado por las principales cadenas» en horario de máxima audiencia. La estrategia funcionó: el lanzamiento del jueves pasado superó con creces los ratings de la ceremonia de los Oscar y también la versión norteamericana de 'Operación Triunfo' ('American Idol').

Casi 20 millones de personas se sentaron el jueves frente a la televisión para averiguar lo que sabía Donald Trump sobre el intento de golpe de Estado que sufrió el país durante esa insurrección el 6 de enero de 2021. Todavía no lo saben, porque la intriga se guarda para el final, pero ya han aprendido que el ex presidente maquinó la estrategia del fraude muchos meses antes de las elecciones. Y que incluso cuando sus asesores le dijeron la noche electoral que iba perdiendo, Trump prefirió escuchar los consejos diabólicos del ex alcalde Rudy Giuliani -«muy intoxicado» de alcohol según algunos testigos- para declarar la victoria prematura de la que intentaban disuadirle en su círculo más cercano.

«La Gran Mentira fue también la Gran Estafa», reveló la congresista californiana Zoe Lofgren, porque con ella logró recaudar 250 millones de dólares que no fueron mayoritariamente a pagar los costes legales de defender la presunta victoria electoral de los republicanos, sino a sus propias finanzas y las de sus allegados. Por ejemplo, la venezolana Kimberly Guilfoyle cobró 60.000 dólares por los dos minutos sobre el escenario que le llevó presentar a su novio, Donald Trump Jr, en la manifestación que dio pie al asalto al Capitolio. «No estoy diciendo que sea un delito», argumentó la congresista, «pero creo que fue un timo».

En diferido y por internet

Toda una trama que rozó la audiencia de 'El Joven Sheldon', una de las series favoritas del país cuya reposición canceló la cadena CBS para dejar sitio a este gran show político. Los titulares también cuentan: la cadena ABC decidió anunciarlo como 'Attack on the Capitol: The Investigation' y batió a sus competidores con el mismo show. Muchos millones de personas más que no entran en los cálculos de la consultora Nielsen lo vieron después en diferido a través de canales de 'streaming' por internet como YouTube. La televisión es ya mucho más que la pantalla del salón.

Los datos no eran comparables a los 73 millones de personas que siguieron el primer debate presidencial entre Trump y Biden, ni incluso a los 38 millones del primer discurso de Biden sobre el estado de la Unión en marzo pasado. En cualquier caso, doblaban las audiencias del primer 'impeachment' de Trump, que en enero de 2020 alcanzó los once millones de espectadores en seis cadenas.

Pero esa cuenta de audiencias televisivas millonarias por cuenta de aquel fatídico 6 de enero faltaría incluir a los espectadores de la cadena Fox, de talante conservador y que no quiso interrumpir su programación. Un acierto político, dado que el 'programa' del Congreso suscita más interés entre los demócratas, pero un error empresarial a juzgar por el tamaño de la audiencia final en todo el país.