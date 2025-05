La gobernadora de Oregón perdona la vida a 17 condenados a muerte

mercedes gallego Nueva York Miércoles, 14 de diciembre 2022, 21:25 Comenta Compartir

En sus últimos días de gobierno, Donald Trump perdonó a algunos de sus socios, como Roger Stone o Steve Bannon. Barack Obama, al soldado transexual Chelsea Manning, tan atribulada por la condena que derivó de sus filtraciones a Wikileaks que intentó suicidarse al menos tres veces en prisión. George W. Bush, a catorce altos funcionarios del Ejecutvo de Reagan y su padre que participaron en la trama con Irán para financiar a la contra nicaragüense.

En lugar de eso, en sus últimos días como gobernadora de Oregón, Kate Brown anunció ayer la permutación por cadena perpetua de las penas de muerte de diecisiete individuos que aguardaban su ejecución en el corredor de la muerte. Gracias a este gesto pasarán el resto de sus días en prisión pero no tendrán que preocuparse de su última cena.

«Siempre he pensado que quitar otra vida no era forma de hacer justicia», dijo la gobernadora, al explicar su polémica decisión. «La pena de muerte es disfuncional e inmoral. Nunca se ha administrado equitativamente en Oregón, de hecho ha sido bastante arbitraria, y así no es como debería funcionar el sistema criminal de justicia».

En la piel de las víctimas

No eran los casos más benignos, ni ha sido fácil explicárselo a las familias de las víctimas. Entre ellas se encuentran las de Mary Jame y sus tres hijos, asesinados por su marido Christian Longo. Las de la niña de tres años que en 1997 asesinó Tessylnn O'Cull o las de los policías que murieron en el atentado bomba perpetrado por Bruce Turnidge y su hijo Joshua, a los que también ha personado la vida.

«No tengo manera de ponerme en la piel de estas víctimas», replicó la gobernadora cuando se le pidió. «Lo que han pasado es terrible y espantoso, me duele el corazón solo de pensarlo, pero a la vez creo que es inmoral que el Gobierno se dedique también a ejecutar gente», resolvió.

