Los extremistas de Trump amenazan con destituir al portavoz del Congreso

En octubre pasado Kevin McCarthy perdió su puesto de portavoz del Congreso por haber aprobado los presupuestos del Estado con el apoyo mayoritario de los ... demócratas. Quería el cargo tan desesperadamente que pasó por 15 rondas de votaciones y acabó aceptando que cualquiera de los diputados pudiera activar una moción de censura. Con ello le dio a los extremistas del Freedom Caucus el arma que utilizaron para matarle. Este viernes, su sucesor, Mike Johnson, repitió al aprobar las cuentas de 1,2 billones de dólares y se encontró con la misma pistola encañonándole.

La última ley que se votaba en la Cámara Baja antes del receso primaveral de dos semanas contó con el apoyo de más de cien republicanos, pero no hubiera pasado sin el voto de 185 demócratas, porque requería de una mayoría absoluta de dos tercios. Podía haberse tomado como una claudicación del partido de Joe Biden, ansioso por evitar un cierre de gobierno en año electoral. Los republicanos habían conseguido incorporar un recorte del 20% a las ayudas que da el estado a ONG's que socorren a inmigrantes, ha forzado que el veto a la financiación de la agencia de la ONU que asiste a los refugiados palestinos, UNRWA, se mantenga al menos hasta marzo del año que viene, así como al Consejo de Derechos Humanos, además de un recorte del 6% a todas las ayudas a programas extranjeros, entre otras cosas.

Nada de esto era suficiente para el Freedom Caucus, un grupo de legisladores extremistas alumbrado por el Tea Party, que incluye a libertarios y conservadores fiscales interesados en recortar el alcance del Gobierno, que en los últimos años se ha convertido en el brazo legislativo de Donald Trump.

La diputada más cercana a él, Marjorie Taylor Greene, seguidora de las teorías conspiratorias de QAnon, dijo el viernes que ha presentado la resolución para someter a votación el cargo de Johnson, tras lo que considera una traición. No tiene interés, por el momento, en forzar la moción, porque dice no querer «infligir más daño» a su partido. En realidad, no parece que tenga los apoyos necesarios para lograrlo, pero ella insiste en que no tiene que ocurrir «en las próximas dos semanas», que estarán de vacaciones. «Ha llegado la hora de que nuestra conferencia elija un nuevo portavoz», anunció.

La diputada de Georgia dice que básicamente le está dando al portavoz «un aviso», que todos los analistas relacionan con la decisión que tiene sobre su mesa de poner a votación la ayuda a Ucrania. Esa parece ser la línea roja que Johnson no puede cruzar, si quiere seguir siendo líder de su partido en el Congreso.