El exasesor de Trump admite que «ayudó» a planificar golpes de Estado en el extranjero

Todo el mundo sabe que Estados Unidos ha conspirado para perpetrar golpes de Estado en varios países, pero no es frecuente que un ex alto funcionario del Gobierno lo admita sin tapujos ante una cámara. Lo hizo espontáneamente el martes en la CNN John Bolton, que ha servido a tres presidentes –Ronald Reagan, George H.W. Bush y Donald Trump–.

Ocurrió en el fragor de una discusión con el presentador Jake Tapper, que acusaba a Trump de haber intentado perpetrar un golpe de Estado el 6 de enero de 2020, cuando incitó a sus seguidores armados a «marchar contra el Capitolio».

Bolton ya no es ningún fan de Trump. Lo era antes de que este le contratase como asesor de Seguridad Nacional, al verle a diario en las pantallas de Fox que el presidente seguía como la Biblia. Al magnate le gustan los tipos duros que no tienen pelos en la lengua y Bolton daba la talla. El romance duró menos de año y medio y acabó como el rosario de la Aurora. Trump anunció por Twitter que le despedía poco después de que él le presentara su dimisión, según Bolton. Era el tercer Asesor de Seguridad Nacional que pasaba por el Ala Oeste de la Casa Blanca y todavía habría uno más, a una media de uno por año.

En ese corto plazo a Bolton le dio tiempo a supervisar al menos un golpe de Estado, el de Venezuela, según admitió tácitamente en su discusión con el presentador de CNN. Bolton insistía en que lo del 6 de enero no fue un intento de golpe de Estado porque para eso «uno tiene que ser brillante» y, claramente, Trump no se ajusta a sus cánones.

«Se tropezó con ello»

«Como alguien que ha ayudado a planear golpes de Estado, no aquí sino en otros lugares, te puedo decir que lleva mucho trabajo y eso no es lo que (Trump) hizo», argumentó. «Él simplemente se tropezó con eso, de idea en idea», aseguró.

A Tapper no se le pasó por alto la admisión de culpabilidad, pero Bolton empezó a recular sin querer «entrar en detalles», le dijo. «¿Golpes de Estado con éxito?», insistió el presentador. «Bueno, ya he escrito sobre Venezuela en mi libro y resultó no tener éxito. No es que yo tuviera mucho que ver con eso», se blindó, «pero vi lo que suponía para la oposición intentar derrocar a un presidente ilegalmente elegido y fracasaron. La idea de que Donald Trump pueda ser la mitad de competente que la oposición venezolana es de risa».

A quien le dio la risa fue a exagentes de la CIA como John Sipher, que le acusó en Twitter de ser un fanfarrón. «Él nunca ha planeado un golpe de Estado», escribió. Tal vez Sipher sabe quién lo ha hecho, después de pasar 28 años en la CIA, pero en Twitter no había ningún presentador que le diera seguimiento a su declaración.