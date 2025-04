EE UU busca un avión de combate desaparecido en pleno vuelo

E. C.

María Rego Lunes, 18 de septiembre 2023, 11:58 | Actualizado 18:09h. Comenta Compartir

Estados Unidos busca desde el pasado domingo por la tarde un avión de combate F-35 tras perderle la pista en pleno vuelo cuando su ... piloto tuvo que eyectarse por motivos que no han trascendido. El «percance», como los militares denominan a este tipo de sucesos, ocurrió en North Charleston, en el estado de Carolina del Sur, donde en las últimas horas se concentraba el operativo para dar con el aparato en un área alrededor de los lagos Moultrie y Marion. Ayer no sabían todavía si seguía en el aire –en lo que se conoce como 'estado zombi', algo raro pero no imposible– o había caído en algún lugar.

Lo ocurrido con este caza de quinta generación, que pertenece a la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Beaufort, es tan poco habitual que el propio Ejército norteamericano ha realizado un llamamiento a la población de Carolina del Sur para que colabore en la búsqueda del avión perdido. «Si tiene alguna información que pueda ayudar a nuestros equipos de rescate a localizar el F-35, por favor llame al Centro de Operaciones de Defensa», escribieron ayer desde la base militar en la red social X (antes Twitter). Un helicóptero de Emergencias del estado sureño trabaja en el operativo. Noticia Relacionada Detenido el prófugo «peligroso» que tuvo catorce días en vilo a EE UU El caza desaparecido cuesta alrededor de 85 millones de dólares y destaca por sus cualidades sigilosas, lo que complica ahora su detección mediante radar. El piloto de la Marina de EE UU que lo conducía cuando se le perdió el rastro, y cuya identidad no ha sido comunicada, utilizó el paracaídas de emergencia por razones desconocidas para eyectarse y desde el domingo se encuentra en un centro sanitario local. Su estado es estable, según el último parte médico. El suceso ha desencadenado todo tipo de teorías y la representante republicana de Carolina del Sur, Nancy Mace, tachó la desaparición del avión de combate de «ridícula». «¿Cómo diablos se pierde un F-35? ¿Cómo es que no hay un dispositivo de rastreo y le preguntamos a la población?», cuestionó.

