La economía arropa a Kamala Harris

«It's the economy coma, stupid!». La frase más famosa de las campañas estadounidenses la pronunció James Carville, asesor de Bill Clinton, en 1994, cuando se enfrentaba a George H. Bush. Lo que el electorado temía ese año no era una nueva ofensiva de Sadam Hussein, sino un repunte inflacionista. La historia se repite 30 años después.

Las estadísticas han dado a Kamala Harris un respiro. Por primera vez desde 2021, el aumento de la inflación cayó por debajo del 3%. Junto a un informe de la Asociación de Jefes Policiales, que constata un descenso de los crímenes violentos en las principales 69 ciudades del país, el partido en el Gobierno podrá decir que los grandes males que sufren los estadounidenses no son más que secuelas de la pandemia.

La noticia no podía llegar en mejor momento para Harris, que viaja hacia Maryland para ofrecer su primer mitin como candidata con Joe Biden, el presidente del que intenta desligarse. Las 'Bidenomics', un costosísimo proyecto del inquilino de la Casa Blanca para reformar la economía con ejes como el proteccionismo y las subvenciones industriales, no son populares. «¿Te va mejor ahora que conmigo hace cuatro años»?, preguntó el lunes Donald Trump a la audiencia digital durante su entrevista con Elon Musk. «No creo que nadie pueda decir que sí», se contestó el mismo.

Para cuando el líder republicano dejó el poder, la inflación crecía al 1,.23%, lo que significaba un retroceso del 0,58% con respecto a la del año anterior. «No te voy a dar un curso completo de económicas, pero no quieres tener cero inflación», presumió Trump, «porque entonces te arriesgas a tener una deflación, que en muchos sentidos es incluso peor. Yo tenía el número perfecto, en torno al 1%. Era perfecto y lo mantuve así durante dos años».

Los números actuales no son perfectos, pero se aproximan cada vez más. Solo tienen un problema: no coinciden con los que los ciudadanos de a pie sienten en su bolsillo. En parte, porque los precios nunca vuelven a ser lo que eran, solo dejan de subir a ese ritmo acelerado que indigna a todo el mundo en la cola del supermercado. Además, los precios que están bajando la inflación no son los que más se notan, porque no todos los días una persona se compra un coche nuevo, una televisión o un billete de avión, pero todos los meses se paga la luz y el alquiler, que han subido al menos un 10% en los últimos dos años. De hecho, el seguro obligatorio del coche se ha disparado un 40%. Y si bien se puede cambiar el chuletón por un filete en la cesta de la compra, no hay negociación posible con la factura del agua.

Harris presentará este viernes en Raleigh (Carolina del Norte) su plan económico, que empieza por convertir en prioridad la inflación «Desde el día 1» destaca su campaña. Solo el 9% de los votantes entrevistados para una encuesta de CBS considera que la economía es «muy buena», y con razón. Los precios siguen un 20% más altos que antes de la pandemia.

El tema es tan delicado para Harris que la candidata ha tomado la inusual decisión de adoptar una de las políticas más controvertidas que ha propuesto su rival, la de eliminar los impuestos sobre los ingresos en propinas. Es un tema particularmente importante en Nevada, uno de los Estados bisagra más críticos, donde el sector culinario emplea a 350.000 personas. Los economistas habían desestimado esta propuesta, que casi nadie se tomaba en serio antes de que la adoptase Trump, porque costaría a las arcas públicas entre cien mil y doscientos mil millones de dólares a lo largo de una década.

Harris necesita recalibrar su mensaje económico para que los números de encuestas como la del 'Financial Times', en la que por primera vez los votantes confían en la candidatura demócrata, al menos tanto como en la republicana, empiecen a conectar la realidad estadística con la percepción de la calle. Por contra, un 30% más cree que Trump es el mejor candidato para resolver la crisis migratoria.

Con la convención del Partido Demócrata en Chicago a partir del lunes, la candidata dispone de una semana para poner a prueba su mensaje.

