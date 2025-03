Directo: Los demócratas ganan Pensilvania para el Senado

08:39

El milagro demócrata en Pensilvania

Fetterman se autodenominó durante la campaña el senador número 51, porque daría la mayoría soñada al partido demócrata en la Cámara Alta, si él era capaz de ganar el escaño y ningún otro senador demócrata perdía el suyo.

“No sé qué decir”, tartamudeaba emocionado, incapaz de entender él mismo el milagro de haber ganado las elecciones a una estrella de televisión como el Dr. Mehmet Oz, pese a haber tenido la peor actuación que se recuerda en un debate político. El grandullón de los tatuajes y la sudadera de capucha sufrió en mayo pasado una isquemia cerebral que le alejó temporalmente de la campaña y afectó su capacidad para conectar el área del cerebro que procesa lo que oye. Los barones del partido salieron en su defensa asegurando que se había recuperado totalmente, pero su actuación en el único debate de la campaña celebrado el pasado 25 de octubre demostró que el daño era mayor de lo que se pensaba. La debacle parecía inevitable, pero como no era imposible cambiar al candidato dos semanas antes de las elecciones, en lugar de renunciar al único a asiento libre que dejaba un republicano en esta contienda, todos los pesos pesados del partido salieron a defenderle.

Ninguno tan fundamental como Barack Obama, que el sábado pasado logró meter a 7000 personas en un pabellón de Filadelfia, en lo que probablemente fue el acto más masivo de todas las elecciones. A solo cuatro horas, Donald Trump recibía en el aeropuerto de Latrobe al Dr Oz, una estrella de televisión lanzada a la fama por Oprah Winfrey, que ha sido capaz de vender millones de «píldoras mágicas” para adelgazar a las mujeres de Estados Unidos, pero no pudo convencer a los habitantes de la Commonwealth de Pennsylvania de que era uno de ellos. El cirujano de origen turco hubiera sido el primer senador de Estados Unidos en servir en un Ejército extranjero, tras haber hecho la mili en Turquía. Se mudó a Pennsylvania hace dos años para poder presentarse al cargo y la campaña de Fetterman nunca permitió que eso se le pasara por alto a los votantes. “Mirad la matrícula, es de Pennsylvania, no de New Jersey”, decía el autobús del candidato demócrata.»

Información de Mercedes Gallego, corresponsal en Nueva York.