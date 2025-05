Al menos diez muertos en un apuñalamiento múltiple en una zona remota de Canadá

A. G. Otawa Lunes, 5 de septiembre 2022, 03:19 | Actualizado 09:12h. Comenta Compartir

Al menos diez personas murieron y otras quince resultaron heridas en un apuñalamiento múltiple que tuvo lugar este domingo en varias localizaciones de la provincia de Saskatchewan, en el centro de Canadá, según indicó la Policía Montada (RCMP). «En este punto de la investigación, hemos localizado diez cuerpos sin vida en diferentes localizaciones», explicó una portavoz de las fuerzas de seguridad en rueda de prensa. Además, añadió que «varias víctimas adicionales» se encontraban heridas, incluidas quince que tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios.

De acuerdo a las primeras pesquisas, los agentes consideran «que algunas de las víctimas han sido atacadas intencionadamente, mientras que otras han sido agredidas al azar», si bien eludieron precisar cuál pudo ser el móvil de los ataques. Las autoridades están tratando de localizar a dos varones como sospechosos de la matanza, Damien Sanderson, de 31 años, y Myles Sanderson, de 30 años.

Ampliar Los sospechosos que busca la Policía como responsables de la matanza. r. c.

«Es horroroso lo que ha pasado hoy en nuestra provincia», aseguró la dirigente política de la región. Rhonda Blackmore, que ha decretado el estado de emergencia local. La magnitud de la tragedia es importante en un pueblo donde todos se conocen e incluso son familia. «Eran nuestros parientes, amigos. La mayoría de nosotros estamos todos emparentados aquí, así que es bastante difícil», ha explicado otra autoridad de la zona, Calvin Sanderson.

Las primeras llamadas de emergencia que recibió la policía fueron a las 5.40 horas, según informa el 'Toronto Star'. Poco después, ya a las 7, se emitió una orden de búsqueda y captura d los dos sospechoso. Al lugar acudieron tres helicópteros que trasportaron a las tres víctimas más graves. También acudieron varias ambulancias y personal sanitario para atender al resto de heridos.

Ampliar Rhonda Blackmore, durante una rueda de prensa para dar los últimos datos. E. P.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha calificado los hechos como ataques «horribles y desgarradores» en un comunicado. «Estoy pensando en aquellos que han perdido a un ser querido y en aquellos que resultaron heridos», añadió.

La búsqueda continúa

La Policía Montada emitió una alerta de búsqueda y captura de los supuestos responsables de la matanza en toda la provincia, una zona remota del país norteamericano. Considera que los presuntos autores de las agresiones continúan armados. «Como los sospechosos están prófugos, también hemos pedido que la alerta se extienda a Manitoba y Alberta», subrayaron las fuerzas de seguridad.

Ampliar La matanza ha tenido lugar en un pueblo remoto del país. E. p.

Los agentes recomendaron a los ciudadanos que tomen precauciones. «Si está en el área, busque refugio inmediato. No salga de un lugar seguro y tenga cuidado al permitir que otras personas entren en su residencia», advirtieron. Asimismo, pidieron a los vecinos que no se acerquen a personas sospechosas ni recojan a individuos en las autopistas. De momento, no han sido localizados.

Ampliar Una reserva indígena La Nación Cree James Smith, donde se han concentrado los ataques, es una reserva indígena con una población de unos 2.000 habitantes. Está situada al noreste de Saskatoon, que con sus cerca de 300.000 habitantes es la ciudad más poblada de la provincia. James Smith es parte de la Gran Consejo del Príncipe Alberto . Bordeando la reserva se encuentran los municipios rurales de Kinistino No. 459 y Torch River No. 488 , así como la reserva Cumberland 100A .

