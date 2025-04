«Es devastador no saber qué vas a encontrar al volver a casa»

Gonzalo Ruiz Jueves, 10 de octubre 2024, 10:15 Comenta Compartir

En circunstancias normales, los habitantes de Florida estarían en estos momentos tranquilamente en sus casas. Durmiendo. Pero la llegada del huracán 'Milton' ha generado un peligro extremo y ha obligado a desplazarse a millones de ellos, arrasando con centenares de casas de los diversos condados que componen la península. Especialmente en Tampa y Sarasota.

Los testimonios de los floridanos son devastadores. Sufrieron los estragos del huracán 'Helene' hace apenas dos semanas. Entre ellos reina la incertidumbre de no saber si podrán regresar a sus hogares. «Es devastador no saber qué te vas a encontrar a la vuelta», rezaba Rheaanne Ramires, que evacuó su residencia en Florida para refugiarse en Tennesee. La salida no fue tarea sencilla, ya que estuvo inmersa en un atasco de 15 horas dado el éxodo masivo de habitantes. En unas declaraciones recogidas por la BBC, afirmó que «toda la casa podría volar por los aires». Junto a su familia, eligió de la manera más rápida posible las pertenencias que debían llevarse: «Trabajas toda tu vida para tener tu casa. Hemos intentado llevarnos todo lo que hemos podido entre documentos y fotos sentimentales».

Los atascos fueron comunes en las carreteras de salida de Florida antes de la llegada del huracán; los residentes se preparan para coger las máximas pertenencias posibles y evacuar sus hogares. AFP, Reuters

Hay quienes prefirieron no correr riesgos después de 'Helene'. Es el caso de Lemus, un hombre de 33 años que, a pesar de haber experimentado otras grandes tormentas anteriormente, ha considerado el poder de 'Milton' como «diferente y aterrador». Por delante de todo lo demás, ha antepuesto a su familia: «¿Quiero arrepentirme de haber puesto en peligro la vida de mi familia? Prefiero gastarme el dinero«. Huyó a Orlando con su mujer, sus hijos, dos gatos y un perro y le dio igual pagar una habitación a un precio exorbitado.

Por otra parte, los refugios que se han habilitado a lo largo del estado ha sido la opción preferida por muchos. Muchos estadios, escuelas públicas o gimnasios han abierto sus puertas para acoger al máximo número de habitantes. Lennie Rodríguez, de 61 años, se debatía entre aguardar en su casa o abandonarla. Decidió lo segundo: «Solo quiero estar en el lado seguro». En un principio, el jubilado Vincent Bradshaw no quiso dejar su hogar en Fort Myers, pero prefirió no jugársela y acudir a un refugio: «La madre naturaleza es impredecible», dijo en declaraciones al The New York Times.

Los que se quedan

Las advertencias de las instituciones eran claras. «Es una cuestión de vida o muerte», afirmó Joe Biden hace dos días advirtiendo sobre la necesidad de evacuar las zonas afectadas por el temporal. De la misma forma, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, instó a los habitantes a que abandonaran el Estado lo antes posible y se refugiaran en lugares seguros. Sin embargo, hay muchas personas que se han negado a abandonar el lugar en el que viven. Una de ellas es Chynna Perkins, residente de Tampa, que tras barajar las opciones, decidió quedarse junto a su marido en su casa, recientemente construida, pensando que aguantaría el envite del temporal.

«No creo que la gente entienda realmente lo mucho que hay que planificar una decisión como esa. Hay mucho tráfico y apenas queda gasolina disponible en estos momentos. La gente se está quedando sin combustible en la autopista», afirmaba poco después de emprender la evacuación. Según informó la compañía GasBuddy, más del 60% de las estaciones de servicio de Tampa y San. Petersburgo se quedaron sin reservas el miércoles por la tarde.

Ampliar Muchas gasolineras se quedaron sin abastecimientos antes de que llegara el huracán. Reuters

Stephanie Lifshin, una mujer que vive a dos kilómetros al norte de Tampa, escribió a 'The Independent' una carta en la que expresaba sus motivos para quedarse: «Nos sentimos bastante seguros en casa por ahora. Y, para ser sinceros, las evacuaciones a veces pueden ser más peligrosas y estresantes que quedarse en el mismo lugar».

Sherry Hall y su familia decidieron quedarse en su hogar ubicado en Venice, a pesar de las alertas. Junto a su esposo Tommy y su hijo Devin, de 18 años, se quedaron en casa con generadores de electricidad y la suficiente comida y agua para ser autosuficientes. «No digo que no esté preocupada. No estoy preocupada por mí ni por mi marido, pero cuando tienes hijos te preocupas por ellos», afirmó Sherry. Respecto al riesgo de fallecer tras el paso del huracán, aseguró que «tenemos fe en el Señor».