Memphis extiende la purga por la paliza policial a Nichols

Si el Departamento de Policía de Memphis pensaba que con el despido e imputación de los cinco agentes que propinaron una paliza mortal a Tyre ... Nichols el pasado 7 de enero iban a desactivar las protestas raciales que desataría la publicación de las imágenes, se equivocó. La masa quería más cabezas, en especial la de Preston Hemphill, un policía blanco de 26 años que participó en la violenta detención y del que solo se le ven las manos en el vídeo, antes de anunciar una sentencia mortal: «Espero que le pateen el culo», dijo al saber que ya le habían dado caza.

Su nombre no se conoció hasta el lunes por la noche, cuando el sheriff del condado de Shelby anunció que ha sido suspendido por su participación en ese primer enfrentamiento con Nichols, en el que descargó varias veces la pistola eléctrica sobre el joven de 29 años. A diferencia de los cinco policías negros que le dieron caza cuando consiguió escapar de ellos, Hemphill no está imputado, todavía. Tanto Asuntos Internos como la Fiscalía continúan las investigaciones y han advertido que de ellas pueden resultar nuevos cargos. Un segundo agente que trabaja para la oficina del sheriff, cuyo nombre no se ha hecho público, también ha sido suspendido. Así mismo han sido despedidos tres técnicos sanitarios de emergencia que tardaron 15 minutos en atender a la víctima, después de llegar a la escena. Uno de ellos, el lugarteniente que conducía la ambulancia perteneciente al cuerpo de bomberos, ni siquiera se bajó de ella.

Con estas acciones las autoridades de Memphis pretenden aplacar los ánimos de cara al funeral de Nichols que se celebrará este miércoles en la Iglesia Cristiana Mississippi Boulevard, donde los abogados de la familia han convocado una «Llamada a la acción». El conocido reverendo y activista de los derechos civiles Al Sharpton, fundador y presidente de la Red de Acción Nacional y presentador de un programa de televisión en MSNBC, dará la elegía, que será retransmitida en directo por la cadena CBS y seguida de una conferencia de prensa. Estará presente también la familia de Breonna Taylor, otra víctima inocente de la brutalidad policial que, coincidentemente, nació el mismo día del mismo año que Nichols. El funeral tiene, por tanto, todos los ingredientes para mantener la ciudad en alta tensión.

«¿Por qué ha hecho falta que se manifieste tanta gente corriente en las calles para que se tomen estas acciones?», se preguntaba por Twitter Shaun King, un activista de Brooklyn que dirige la organización Grass Roots Law. Gente como él estará en boca del reverendo Sharpton y de los abogados de la familia, porque son el arma de la justicia racial.