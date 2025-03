Cuidado Biden, has enfadado a George Clooney

Al presidente estadounidense, Joe Biden, le ha salido un nuevo crítico por su política de apoyo a Israel en la guerra de Gaza. Nada menos ... que George Clooney.

El famoso actor, ganador del Oscar, ha llamado a uno de los principales asesores de la Casa Blanca para transmitirle su malestar por las duras críticas del mandatario a la petición del fiscal de la Corte Penal Internacional de ordenar los arrestos de Benjamín Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y los tres grandes cabecillas de Hamás. En esta solicitud trabajó activamente como investigadora Amal Clooney, la mujer del actor y abogada internacional en asuntos de derechos humanos.

Si bien Biden reconoció la idoneidad de detener a los líderes de la milicia, consideró que hacer lo mismo con Netanyahu y Gallant resulta «escandaloso» «Independientemente de lo que este fiscal pueda decir, no hay equivalencia ninguna entre Israel y Hamás, añadió el presidente. Se da la circunstancia de que la Cámara de Representantes aprobó recientemente una legislación que abre la puerta a aplicar sanciones al Tribunal de La Haya, cuya autoridad Estados Unidos no reconoce. De hecho, este país, al igual que Rusia, Israel o China, no figura entre los 123 que ratificaron el Estatuto de Roma y siempre se ha mostrado remiso a estampar su firma para evitar que se indaguen posibles crímenes de guerra de sus tropas e n Irak o Afganistán.

Ampliar La abogada Amal Clooney participa en una sesión de la ONU en torno a los crímenes de guerra en la invasión de Ucrania. Reuters

No obstante, la resolución de la Cámara tampoco satisface a la Casa Blanca. Aplicarla puede acarrear graves problemas domésticos en cuanto a que sancionar a la Corte Internacional podría afectar a los jueces, fiscales, abogados, forenses o investigadores estadounidenses que colaboran con esta institución para condenar crímenes de lesa humanidad. Sin ir más lejos, decenas de profesionales de estos sectores, junto a agentes del FBI, colaboran en estos momentos con la Policía en Ucrania para armar casos contra Rusia en La Haya.

Clooney llamó hace unos días a Steve Richetti, actual consejero presidencial que fue también jefe de gabinete de Biden cuando ejercía de vicepresidente de Barack Obama. El actor, que en septiembre estrena su nueva película, 'Wolfs', le trasladó su enfado e inquietud por el hecho de que el preidente tildara de «escadalosa» la solicitud de la Fiscalía internacional. También mostró su malestar por la tramitación en la Cámara de la ley sobre la Corte Internacional, ya que cualquier sanción emanada de esta norma podría afectar a su esposa.

La pareja preside la Fundación Clooney para la Justicia. Está asentada en 40 países. Su propósito consiste en prestar asistencia gratuita a las víctimas de abusos de derechos humanos. Desde hace dos años trabaja en la recoleta de pruebas de crímenes de guerra en Ucrania. También está sobre el terreno en el Congo y Sudán. Y dispone de un departamento legal dedicado a presentar «litigios estratégicos» que consigan leyes igualitarias o aumentar las condenas por violencia de género en países con lagunas normativas. Nada más conocerse la resolución del fiscal de La Haya, Amal Clooney justificó la petición de arrestar tanto a Netanyahu y su ministro de Defensa como a los líderes de Hamás porque «no acepto que ningún conflicto deba estar más allá del alcance de la ley, ni que ningún perpetrador deba estar por encima de la ley».

Ampliar Obama y Clooney en una imagen de 2015. Reuters

El caso es que el enfado de George Clooney ha sacudido los cimientos del Partido Demócrata. La relación entre el cineasta y los demócratas es de larga data. Clooney y el expresidente Obama se hicieron amigos en 2006 cuando el primero representaba a los refugiados de Darfur en nombre de Naciones Unidas, Su relación fue estrecha. Cuando estrenó 'The Monument's Men', Clooney y Amal, entonces su novia, vieron el estreno en un pase privado con Obama en la Casa Blanca.

En diciembre de 2022 fue recibido con honores en el Centro Kennedy y el año pasado Biden nombró al actor como su asesor en política cultural. El 'Daily Mirror' aseguró en el pasado que Clonney sopesaba dar el salto a la política en las filas demócratas. Se trata de un rumor que surge periódicamente, en paralelo a su creciente implicación en actividades humanitarias o a la aparición en actos del partido. Durante la campaña de 2020, el protagonista de 'Los idus de marzo', donde da vida paradójicamente a un politico demócrata, donó medio millón de dólares a la campaña de Biden.

Los asesores del presidente, y candidato a la reelección, andan estos días preocupados ante la eventualidad de que el enfado por el asunto de Israel lleve a Clooney a suspender su participación el próximo 15 de junio en un gran acto electoral de recaudación de fondos., en el que está previsto que comparta espacio con Obama, la actriz Julia Roberts y el presentador de televisión Jimmy Kimmel. Cabe recordar que durante la carrera electoral del primer presidente negro en la historia de EE UU, el cineasta tomó parte en otro acto parecido. Obama obtuvo esa noche 15 millones de dólares para sus mítines.