El Congreso de EE UU intenta aprobar ayuda para Israel, pero no para Ucrania

Mercedes Gallego Nueva York Jueves, 2 de noviembre 2023 | Actualizado 03/11/2023 07:44h.

El nuevo portavoz del Congreso, Mike Johnson, se estrenó este jueves en la tarea legislativa del cargo al poner a votación una ley que dotaría ... a Israel con 14.300 millones de dólares en ayuda militar para seguir combatiendo a Hamás. «Lo que Israel necesita ahora no es un alto al fuego, sino más misiles», arengó. Su propuesta fue aprobada con un abrumador apoyo bipartidista, porque nadie quiere retratarse ante los lobbies judíos, pero la ley no irá a ninguna parte, porque el Senado no planea aprobar una partida que no contemple también ayuda militar para Ucrania.

En la práctica, la maniobra con la que Johnson quería demostrar su fidelidad a Israel, y a la vez satisfacer a las bases del partido conservador, que repudian seguir enviando fondos a la guerra de Ucrania, sólo servirán para retrasar la ayuda. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, ha advertido que no considerará siquiera la ley aprobada en la Cámara Baja por 200-213, que además recortaría la dotación para el departamento de recaudación fiscal (IRS, por sus siglas en inglés), con idea de no aumentar el déficit. En realidad, la Oficina Presupuestaria del Congreso sostiene que con ello aumentaría el déficit en 26.800 millones, porque inhibiría la capacidad del estado para recaudar fondos. Noticia relacionada Blinken reclamará a Israel «medidas concretas» para preservar a los civiles Es más, el propio líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, también es favorable a la partida de 106 millones de dólares que ha solicitado el presidente Biden. En ella se incluiría ayuda militar a Israel, pero también militar y humanitaria a Ucrania, Taiwán y la frontera sur de Estados Unidos. «Algunos dicen que nuestro apoyo a Ucrania ocurre a costa de atender otros asuntos domésticos, pero yo digo, cada vez que tengo oportunidad, que esa es una falsa elección», defendió McConnell. La ley de Johnson Incluye 4.000 millones para fortalecer los sistemas antimisiles conocidos como Iron Dome y David's Sling Defense, con los que Israel tiene la posibilidad de neutralizar los cohetes que lanza Hamás. Para lograr el apoyo mayoritario de republicanos y demócratas el nuevo portavoz del Congreso ha prometido poner «pronto» a votación otra legislación con ayuda a Ucrania, país para que congreso aprobado ya 113.000 millones desde que comenzó la invasión.

