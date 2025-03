El Congreso de EE UU se enfrenta con la ayuda a Ucrania

En política internacional, un año es una eternidad. En diciembre pasado los congresistas de EE UU ovacionaron a Volodímir Zelesnki en la visita sorpresa que ... realizó para dar en el Capitolio un discurso calificado de magistral. Este lunes la Casa Blanca no consigue que las cámaras aprueben un nuevo paquete de ayuda para ese país, pese a haberlo combinado con otras partidas para Israel, que goza de apoyo inquebrantable en los dos partidos.

El líder del Senado Chuck Schumer prometió este lunes que la semana que viene pondrá a votación la ley de dotación de fondos que ha propuesto la Casa Blanca, en lo que supone un duelo abierto con la Cámara Baja, en manos de la oposición. Su portavoz, Mike Johnson, ha separado la partida de Israel y se niega a considerar la versión del Senado, a no ser que venga acompañada de concesiones políticas sobre la seguridad en la frontera con las que poner freno a la oleada de inmigrantes. Eso indica que pronto habrá dos leyes sobre la mesa: una con ayuda a Israel que no va a ninguna parte en el Senado, y otra, tal como ha solicitado la Casa Blanca, con partidas para Ucrania, Israel, Taiwán y la seguridad fronteriza, que no irá a ninguna parte en la Cámara Baja porque no entraña concesiones políticas. Mientras, Ucrania dice estar quedándose sin dinero. Ya no es la guerra del momento, Palestina le ha robado la atención.

El anuncio este lunes de Johnson de que está dispuesto a considerar la petición completa de la Casa Blanca por valor de 106.000 millones de dólares, a cambio de medidas migratorias, ha sido visto entre los republicanos como una concesión de buena voluntad para desatascar el problema, pero en realidad no hay tema más complejo sobre la mesa que el de inmigración. Los republicanos trabajan ya en un paquete de medidas que forzaría al gobierno de EE UU a endurecer la política de asilo migratorio para evitar que sus solicitantes entren en EE UU.

La mitad del país cree que Estados Unidos ya ha gastado demasiado dinero en ayudar a Ucrania, según una encuesta de Associated Press. La idea de proporcionarle 61.000 millones más es poco popular, especialmente en campaña electoral. Cuanto más se arrastre, más difícil será. Las primarias empiezan en enero y situarán a los legisladores en un clima de política a pie de urna hasta noviembre, cuando Joe Biden se juegue la reelección, previsiblemente con Donald Trump. El magnate tiene planes de redadas masivas para inmigrantes que sin duda acapararán la agenda nacional.