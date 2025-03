Bannon se enfrenta a la cárcel por el asalto al Capitolio La oferta tardía del exasesor de Trump para declarar ante la comisión del 6-E no evitará que sea juzgado por desacato al Congreso

mercedes gallego Corresponsal. Nueva York Lunes, 18 de julio 2022, 20:05 | Actualizado 20:40h.

Steve Bannon tiene pocas posibilidades de ganar el juicio por desacato que ha empezado este lunes en Washington con la selección del jurado, pero nada de lo que pase servirá para que el exasesor de Donald Trump en la Casa Blanca cuente la verdad y nada más que la verdad sobre la trama que dio origen a la insurrección del 6 de enero.

Uno tras otro, el juez asignado al caso ha tumbado cada uno de los argumentos en los que la defensa pensaba centrar el caso. «¿Qué sentido tiene entonces ir a juicio si no podemos montar una defensa?», le ha preguntado frustrado al magistrado el abogado de Bannon. «Estoy de acuerdo», se ha limitado a responder este. Con ello dejaba claro que la mejor opción para el que fuese arquitecto electoral de Trump y asesor de la ultraderecha europea es declararse culpable y pactar una sentencia con la fiscalía. De lo contrario se enfrenta potencialmente a la cárcel y a hasta 200.000 dólares de multa, porque ni siquiera su oferta tardía de declarar ha servido para abortar el juicio.

Bannon tampoco puede culpar al juez, que fue designado para el cargo por el propio Trump mientras era presidente. El magistrado tiene demasiado orgullo profesional como para permitirle usar argumentos indefendibles, pero tendrá capacidad legal para elegir la condena entre la pena mínima de 30 días y la máxima de dos años. Bannon no tenía ningún cargo en la Casa Blanca cuando se produjeron los hechos por los que le llamó a declarar el comité bipartidista que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2020. Por eso no se aguanta su argumento de no poder declarar al haber invocado el presidente su privilegio ejecutivo de consultar en privado con sus asesores. Es más, el abogado de Trump en la Casa Blanca ha dicho bajo juramento que éste nunca invocó esos privilegios con respecto a Bannon.

Por más que se le multe o se le meta en la cárcel, nada ni nadie puede obligarle a decir la verdad, pero su caso servirá de aviso para otros que quieran resistirse. Bannon es uno de los pocos que sabía lo que iba pasar antes de que ocurriera. El 31 de octubre de 2019, una semana antes de las elecciones, dijo al magnate chino en el exilio, Guo Wengui, que Trump diría que había ganado las elecciones, «pero eso no significa que sea el ganador, ¿verdad?», guiñó.

De igual modo, la víspera de la insurrección anunció a los oyentes de su podcast que al día siguiente se montaría «una muy, muy gorda», anticipó. «Vamos a matar la presidencia de Biden desde la cuna».