Comienza en Colorado el juicio que amenaza a Trump con su inhabilitación por incitar a la rebelión

El comienzo de otro juicio contra Trump casi no es noticia, dado el alto número de acusaciones legales que enfrenta el ex presidente en varias ... jurisdicciones. Solo que el que comenzó este lunes en Colorado es la única causa abierta que podría impedir que se presentara a las elecciones. Es, también, el más difícil de ganar y el que tiene más dividido a los juristas.

Los seis ciudadanos amparados por el grupo de 'Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington' argumentan que, de acuerdo a la sección tercera de la 14 enmienda constitucional, Trump no está habilitado para volver a optar a ningún cargo público. Dicha enmienda, aprobada en 1868, estaba pensada para evitar que los mandos confederados que habían perdido la guerra civil pudieran recuperar el poder a través de los cargos de gobierno. En ella se descalifica a todas las personas que, tras haber jurado un cargo público, «se hayan involucrado en un acto de insurrección o rebelión contra el mismo o hayan ayudado o reconfortado a los enemigos».

El abogado Eric Olson intentará demostrar que Trump se involucró en los actos de insurrección contra la Constitución que dieron pie al asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. «Estamos aquí porque Trump clama que, después de todo eso, tiene derecho a volver a ser presidente, pero nuestra Constitución, nuestra Carta Magna compartida, dice que no», sostuvo este lunes el letrado al abrir en Denver el proceso televisado con sus argumentos orales.

Previamente los abogados de Trump habían intentado forzar a la jueza Sara Wallace a recusarse del juicio con el argumento de que ha donado a causas contrarias a la elección de candidatos republicanos en Colorado, pero la magistrada ha sido firme y sostiene que no se ha formado todavía ninguna opinión sobre este caso. Cualquiera que gane o pierda el proceso lo apelará hasta que llegue a manos del Supremo, donde el expresidente tuvo oportunidad durante su mandato de elegir a tres candidatos con los que formó una súper mayoría conservadora de 6-3.

Colorado no será el único escenario en el que se volverá a poner en la tribuna el papel de Trump como incitador de aquella insurrección. El jueves comenzará otro juicio semejante en New Hampshire y otro Michigan. En California, varios legisladores demócratas han pedido al fiscal general que lleve el caso a los tribunales con los mismos argumentos. El problema es que el fiscal especial designado por el Departamento de Justicia en Washington, Jack Smith, no encontró suficientes pruebas durante su investigación como para imputar a Trump por el único delito que podría descalificarle para volver al cargo. ¿Podrán hacerlo estos estados fuera de ninguna duda razonable? La mayoría de los juristas lo ven difícil, aunque no faltan argumentos a favor y en contra.