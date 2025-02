El circo de Trump llega a Nueva York

Entre Central Park y Tiffany, pasando por la tienda de Apple, el tramo de la Quinta avenida que lleva a la Torre Trump es el pasillo perfecto para los turistas ávidos del glamour neoyorquino. Muchos cruzaron este lunes la calle al avistar un enjambre de ... cámaras, convencidos de que se llevarían en la retina a alguna 'celebrity'.

«¿Quién está ahí?», preguntaba a la prensa Juan José García, un malagueño que pasa las vacaciones de Semana Santa con su familia en la Gran Manzana. Para su decepción, nadie que pudiera identificar. El airado manifestante con una camiseta de Trump era, en ese momento, la figura solitaria que perseguían cientos de periodistas, tan ávidos de alborotadores que corroborasen los titulares como los turistas de poder contar que habían visto alguna estrella. Estaba a punto de llegar Donald Trump, que este martes hará historia por ser el primer expresidente imputado en una causa penal. «Sí, sí, claro, eso lo sabemos -explicaba su mujer-. Lo ha dado toda la prensa».

Dos italianas que participan esta semana en un congreso de la ONU no pudieron evitar sentirse aludidas ante los gritos antiinmigrantes del seguidor de Trump. «¿Y tú qué, te crees tan especial?», se le enfrentó Francesca Deste. Como los españoles, no tenía ni idea de lo que se iba a encontrar en el centro de aquel enjambre periodístico hasta que le picó la avispa. «¡Sacad de aquí a todos esos inmigrantes que están viviendo en hoteles de 400 dólares la noche a costa de nuestros impuestos!», gritaba John McGuigan, conocido ya por la prensa neoyorquina como el tipo «de los gays por Trump», que lo mismo protesta en el Village contra los Drag Queens que contra los inmigrantes en la Torre Trump.

El manifestante este lunes tuvo suerte, porque Juliet Germanotta, en paro por no haberse querido vacunar del covid, asegura, decidió acercarse «a ver lo que había y pasar el rato». Eso permitió al llanero solitario desmentir a la prensa. «¡A ver! ¿Dónde está ese que decía que aquí solo hay un seguidor de Trump? Gracias hermana, gracias, por presentarte».

En el estrambótico desfile que la Policía contenía con vallas metálicas aparecieron todavía otros dos personajes, Susan-Anne Miller, que dijo haber trabajado como documentalista en la Torre Trump y atesora una carta personal del expresidente, y su «amigo», Lido, portador de la bandera Trump 2024, que se autodenomina «luchador por la libertad». De los cuatro era el único que planeaba asistir este martes a la manifestación convocada por la congresista de Georgia Marjorie Taylor Greene, la única representante oficial de la doctrina conspiracionista de QAnon en el Congreso de EE UU.

«Carece de todo autocontrol; sería muy difícil mantenerlo testificando de modo prudente» William P. Barr Exfiscal general

«Esperemos que esto sea lo menos doloroso y más elegante posible para una situación de este estilo» Joe Tacupina Abogado del magnate

Su sola presencia le hacía barruntar problemas al alcalde Eric Adams, quien le advirtió públicamente que mientras esté en la ciudad «se comporte lo mejor que sepa». De lo contrario, se arriesgará a que la detenga alguno de los 45.000 policías en servicio que controlarán este martes el orden durante la primera imputación de un expresidente.

El alcalde dijo no tener noticia de ninguna amenaza concreta, pero no pensaba correr ningún riesgo. La sombra del asalto al Capitolio ronda a todas las fuerzas del orden en Estados Unidos, pero también a los seguidores de Trump. «No me asusta, ya me han detenido otras veces», responde Lido. Más comedidos, sus otros tres compañeros de lucha planeaban verlo por televisión.

Tampoco ahí tendrán mucha suerte. El fiscal Alvin Bragg había hecho oídos sordos de la petición de los medios de comunicación de levantar el veto mediático que reina en los tribunales neoyorquinos para que el público pudiera escuchar en directo la lectura de cargos, una decisión que ha quedado en manos del magistrado. «Pedimos que se niegue la petición de los medios porque crearía una atmósfera de circo, aumentaría las preocupaciones de seguridad y sería inconsistente con la presunción de inocencia del presidente Trump», dijo la defensa al juez Juan Merchant que presidirá el proceso.

Publicidad política

El circo ya estaba servido, «¿No lo ves?», preguntaba el abogado penalista Joshua Benjamín apuntando a la hilera de carpas de televisiones frente al tribunal. Ni él ni ninguno de sus colegas que trabajan habitualmente en el edificio pensaban acudir este martes. Todas las demás vistas judiciales habían sido pospuestas. «Quién querría venir a los juzgados y encontrarse con esto», señalaba. Habrá oportunidad para resolver papeleo en las primeras horas de la mañana, antes de que llegue Trump escoltado por los servicios secretos y acompañado por su equipo de asesores y abogados que han viajado con él desde Palm Beach. «Pero yo no pienso venir», aclaraba Cristian Farías, editor de Harvard Law School. «¿Sabes cuántas calles van a estar cerradas al tráfico?».

LAS CLAVES Avión privado. Trump salió este lunes por la tarde de Mar-a-Lago y se trasladó en su avión privado a Nueva York.

Moderación. Sus abogados se han esforzado en aplacar sus críticas al fiscal y al juez para evitar un agravamiento con nuevos cargos.

Control. El Servicio Secreto le acompañará en el tribunal.

El tribunal estaba este lunes cercado por vallas. Perros policiales husmeaban en los alrededores en busca de explosivos. Las tiendas seguían abiertas, porque a nadie le molesta hacer el agosto en abril. La prensa suele ser buena clientela. Y si bien Trump solo pasará la noche del lunes en su ático de la Quinta Avenida -volverá este martes a su mansión de Palm Beach-, su imputación en los archivos policiales dará a más de uno la oportunidad de desahogarse. «¡Enciérralo! -gritaba un ciudadano-. Siempre ha sido un tipo deleznable».

La satisfacción puede ser efímera. Trump no será arrestado, ni le pondrán las esposas. Solo le tomarán la foto y las huellas dactilares para abrirle un expediente policial que puede ser su pasaporte de vuelta a la Casa Blanca. Hasta sus detractores saben que este proceso le granjeará la nominación del partido republicano. El presidente, Joe Biden, no quiere competir contra esa publicidad. Según 'Politico', ha pospuesto el anuncio de presentarse a la reelección hasta el verano, cuando se calme el furor de este circo.