EE UU y China acuerdan intercambiar información sobre los controles de exportación entre ambos países

La serie de restricciones comerciales que Estados Unidos ha impuesto contra China ha provocado que ambos países estén en uno de los momentos de mayor ... tensión económica. Para intentar mejorar las relaciones, la secretaria norteamericana de Comercio, Gina Raimondo, se ha reunido este lunes con su homólogo chino, Wang Wentao, y han acordado lanzar un intercambio de información sobre el control de exportaciones y un nuevo grupo de trabajo para «reducir los malentendidos sobre las políticas de seguridad de Washington».

«Compartimos 700.000 millones de dólares en intercambios comerciales. Para ello es fundamental tener una comunicación regular», ha afirmado Raimondo. «Necesitamos comunicarnos para evitar conflictos», ha destacado tras reconocer que «se trata de una relación complicada, una relación difícil», pero «extremadamente importante».

La visita de Estado, que terminará este miércoles, tiene un objetivo claro, según explicó la funcionaria antes de emprender su viaje: «Proteger lo que debemos y promover lo que podamos». Por lo tanto, de entrada los resultados que busca China con las conversaciones quedan reducidos a bajos niveles. Pekín califica a los bloqueos americanos como formas de contener su auge económico, incluso ha hablado de una «antiglobalización», mientras que Washington dice que las restricciones son cruciales para resguardar su seguridad nacional.

El embajador chino en EE UU, Xie Feng, también había abogado ya para que Pekín y Washington «estén en el mismo barco». «Nadie puede permanecer al margen, y mucho menos obtener ganancias a costa de otros», mencionó antes de la visita de Raimondo. Sin embargo, el Gobierno de Joe Biden parece estar firme en medidas como los límites a la exportación de semiconductores y la prohibición de algunas inversiones estadounidenses en tecnologías sensibles en China, las cuales podrían quedar fuera del debate. Raimondo ha declarado que «cuando se trata de seguridad nacional, no negociamos. No hacemos concesiones. No transigimos».

Biden y Xi

La visita de la funcionaria se suma a la lista de altos cargos que han llegado al gigante asiático en los últimos meses para recuperar los vínculos sosegados en agosto de 2022. Las diferencias entre los dos gobiernos sobre el estatus de Taiwán -la isla que Pekín reclama como territorio propio-, la lucha contra el robo de propiedad intelectual y las acusaciones sobre el globo «espía» chino derribado en febrero han recrudecido la tensión a lo largo de este año.

La llegada de Raimondo sucede a las del secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken; la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el enviado especial de la Casa Blanca para el cambio climático, John Kerry. Los anteriores viajes se han saldado con pocos avances, pero refleja el acercamiento a alto nivel entre los dos países. Esas visitas podrían culminar con una reunión entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping. Biden ya había dicho que todavía espera reunirse este año con Xi, así que la oportunidad podría ser en septiembre en Nueva Delhi, durante la cumbre del G20.