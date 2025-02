Biden se salta la tradición en busca de su reelección

Joe Biden no tiene buenos recuerdos de Iowa. Tanto en 2008 como en 2020 se dejó la piel en el estado y quedó quinto. Entre eso, y los embarazosos problemas técnicos que experimentó el Partido Demócrata para hacer el último recuento, ¿qué necesidad tiene de ... jugársela de nuevo aquí?

Como líder de la formación ha instado al Comité de Reglas a cambiar el proceso para comenzar por Carolina del Sur, el estado donde en 2020 resucitó su campaña. Hasta el 3 de febrero el Partido Demócrata se encargará de minimizar la visibilidad de los dos únicos candidatos que se han atrevido a enfrentarse a Biden en las primarias: la escritora de libros de autoayuda Mariam Williamson y el congresista de Minnesota Dean Phillips.

Ambos están en las papeletas de 'preferencias' que el Partido Demócrata en Iowa envía por correo a los que ruegan el voto -solo 8.000, hasta el momento, en comparación a los 176.400 que participaron en los caucus anteriores-. El resultado no será anunciado hasta el 5 de marzo, junto con los de otros 14 estados que votarán en el 'Supermartes'.

El proceso de caucus demócrata era todavía más arcaico y disfuncional que el de los republicanos. El voto se ejercía de forma presencial a mano alzada, reuniendo a los electores por grupos en la sala y obligándolos a moverse físicamente al área de otros candidatos cuando el elegido no alcanzaba un porcentaje de viabilidad. El caos era abrumador.

Fuera de las papeletas

En las generales, Donald Trump ganó el estado en el que triunfase Obama las dos veces que se presentó. Desde entonces Iowa se ha vuelto cada vez más conservador, con una gobernadora republicana muy popular por haber firmado una restrictiva ley del aborto que lo limita a seis semanas. Biden no tiene nada que invertir en él.

La tendencia del Partido Demócrata es ampliar la jornada electoral para favorecer la participación

Tampoco hará campaña en New Hampshire, donde no ha podido impedir el proceso en el que se le boicotea al no aparecer en las papeletas. El partido ha encontrado una fórmula en la que sus votantes más fieles puedan añadir su nombre. A diferencia de Iowa, que requiere de mucho compromiso para aparecer al caucus a la hora pactada, aquí existe una ventana de horario electoral, lo que favorece la participación.

Con ese objetivo, la tendencia demócrata es ampliar la jornada electoral con el voto anticipado y facilitarla todo lo posible para aumentar la participación.

Iowa solo volverá a destacar en el calendario electoral si demuestra su peso, lo que en estas condiciones es imposible. Por mucho que la secretaria general del partido en el estado, Rita Hart, pida una demostración de «entusiasmo», la batalla parece perdida.