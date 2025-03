Biden se moviliza para proteger el derecho al voto de las minorías

Caroline Conejero Nueva York Martes, 11 de enero 2022, 21:57 | Actualizado 22:02h. Comenta Compartir

En un discurso sin precedentes en Atlanta, Georgia, el presidente, Joe Biden, anunció este martes su intención de poner fin al obstruccionismo del Senado para facilitar la aprobación de la ley federal que garantice el derecho al voto de las minorías en los Estados conservadores del sur. «La historia nos juzgará», declaró, calificando la medida de definitoria para el futuro político del país y asegurando que marcará un punto de inflexión entre la prevalencia de la democracia y la Justicia sobre la autocracia y la injusticia. Biden y la vicepresidenta, Kamala Harris, mantuvieron una reunión privada con Martin Luther King III, el hijo del legendario líder de los derechos civiles, tras una visita oficial a la tumba de su padre.

En los días previos al viaje al Estado, la Administración ha tratado de allanar la fricción con los influyentes activistas políticos de Georgia, tras el ultimátum de la semana pasada en el que amenazaron con no asistir al discurso de Biden sin un plan de la Casa Blanca para aprobar la legislación de derechos de voto. Los líderes de Georgia, exasperados por la falta de acción, consideraron una «pérdida de tiempo» asistir al discurso del presidente y la vicepresidenta cuando los demócratas no tienen los votos necesarios (51) para aprobar el proyecto de ley en el Senado. Con la consigna de «no celebración sin representación», la coalición de las organizaciones más importantes del derecho al voto georgianas señaló no ver mérito en asistir al acto solo para hacerse una fotografía.

En respuesta a preguntas de la prensa sobre si se sentía insultado por la ausencia de la líder de los derechos de voto y candidata a gobernadora de Georgia, Stacey Abrams, Biden señaló haber hablado por teléfono en la mañana con la asambleísta y desechó que hubiera diferencias entre ambos. El presidente atribuyó su no presencia a una confusión entre los equipos que hacen los calendarios de ambos.

La medida, debatida hasta la saciedad y respaldada cada vez más por activistas de derechos civiles, granjeará a los demócratas el impulso necesario para someter a votación los proyectos de ley electorales estancados hace tiempo en el Congreso. Una decisión de importancia incalculable que supone un cambio en las reglas del juego político y que, de aprobarse, supondría la llave legislativa que permitiría a la Administración Biden enderezar el sistema electoral nacional con leyes federales. El discurso en Atlanta fue diseñado para movilizar el apoyo a la legislación cuya aprobación pende aún en la incertidumbre.

Obstrucionismo republicano

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, no parece tener los votos necesarios para enmendar el obstruccionismo antes del lunes, fecha que ha fijado como límite para hacerla coincidir con la celebración nacional del Día de Martin Luther King.

La modificación de las reglas del Senado, que requeriría el voto de los cincuente senadores demócratas más el de la vicepresidenta Harris, se enfrenta a la incertidumbre sobre la postura de los centristas demócratas Joe Manchin y Kyrsten Sinema, que hasta ahora se han resistido a la enmienda.

Manchin ha indicado que desea el apoyo bipartidista para cualquier cambio en el obstruccionismo, que los republicanos han usado repetidamente para bloquear los proyectos de ley de derecho al voto. En una pescadilla que se muerde la cola, los demócratas no pueden aprobar la enmienda sin el apoyo de Manchin En el bloque republicano, unido en un frente de oposición a enmendar el obstruccionismo, parece inverosímil atraer al menos un voto a favor de la enmienda.

