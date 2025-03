Biden le enseña los dientes a DeSantis en su territorio

Ninguno se ha declarado candidato, pero todo indica que Joe Biden buscará la reelección y Ron DeSantis la nominación presidencial del Partido Republicano. Ese ha ... sido el morbo del mitin que dio hoy el presidente en Florida, adentrándose desafiante en el territorio del gobernador que puede ser su rival. Y lo ha hecho con un tema crítico para la campaña electoral: la Seguridad Social y el Medicare.

Ni uno ni otro quiere presentarse ante los votantes como el político que reducirá los beneficios de cara a la vejez. Biden lo sabe. Por eso, el martes le hizo una encerrona a la oposición al hablar de las negociaciones del techo de la deuda durante su discurso sobre el Estado de la Unión. «Algunos republicanos quieren recortar la Seguridad Social y Medicare», anunció. La sala se rebeló sin decoro, llamándole «mentiroso» a gritos. El presidente no se inmutó, lo tenía previsto. «¿Todos estáis a favor de no tocar la Seguridad Social ni Medicare?», preguntó. «¡Entonces ya tenemos trato!», zanjó triunfante. Y con esa anécdota se ha lanzado por el país a dar la batalla electoral, bajo el eslogan '¡Terminemos el trabajo!'.

Si en Filadelfia (Pensilvania) y Madison (Wisconsin), dos estados bisagra que serán campo de batalla, hablaba de infraestructura, hoy, en Tampa (Florida), ha ido directo al corazón del gobernador que puede ser su rival. «Más de 1,1 millones de personas cualificarían para el seguro sanitario de Medicare si DeSantis aceptara la expansión aprobada por el gobierno federal», ha recordado, según la cual Washington se hace cargo del 90% del coste. «Un gran trato» con el visto bueno de 39 estados. «El único motivo por el que no se ha hecho en Florida es puro politiqueo, y ya es hora de hacerlo».

El paraíso de los jubilados, con sus inviernos soleados y la exención del impuesto sobre la renta, concentra el mayor número de ancianos del país. Todos preocupados por el precio de los medicamentos y los posibles recortes de la Seguridad Social y el seguro médico de Medicare que subvenciona el gobierno a los jubilados. En ese contexto, y con la pandemia cerrada, es rentable atacar a las farmacéuticas, «que suben los precios más rápido que la inflación». El presidente ha acusado a los lobbies de 'Big Pharma' de haber impedido negociar el precio de los medicamentos y ahorrar al gobierno «cientos de miles de millones».

Ha sido su contraataque a los conservadores fiscales. Biden promete reducir el déficit «ajustándole las cuentas a las farmacéuticas» y asegurándose de que todos los ricos «pagan su cuota justa de impuestos», ha reiterado. «Nadie que gane menos de 400.000 dólares al año tendrá que pagar más», ha prometido. Pero no había que perder de vista a Florida, un estado clave para ganar la Casa Blanca, donde DeSantis escribe su curriculum para presidente. Allí, según la cuenta de Biden, desde 2005 han cerrado ocho hospitales rurales y otros siete están en riesgo de hacerlo. «Y cuanto más lejos esté el hospital de vuestra casa, más altas serán las probabilidades de morir si tenéis un accidente», ha alertado. DeSantis no fue a esperar al presidente al aeropuerto, como es costumbre. Sabía que no era una visita cordial.