Biden recuerda a Putin que «todavía hay tiempo para la diplomacia»

mercedes gallego Corresponsal. Nueva York Viernes, 18 de febrero 2022 | Actualizado 19/02/2022 00:07h.

El presidente Joe Biden está convencido de que Vladímir Putin ya sabe lo que va hacer: invadir Ucrania. Dice «tener razones» para pensarlo. Aún así, este viernes le mando un nuevo mensaje. «Todavía hay tiempo para diplomacia, pero cuando use a los militares habrá cerrado la puerta», dijo en conferencia de prensa. Biden no explicó en qué se basa para una afirmación tan contundente, pero dijo estar totalmente convencido de que el presidente ruso ya ha tomado la decisión. «Tenemos capacidades de inteligencia muy significativas», justificó.

Al ser preguntado si el presidente ucraniano Volodímir Zelenski debería abandonar el país, Biden sonó inquietante: «Es cosa suya, pero debería pensarlo». Según el mandatario norteamericano, los aliados de la OTAN están «unidos» en su determinación de imponer duras sanciones a Rusia, «con ligeras diferencias», en caso de que se produzca la inversión militar anunciada, pero no parece que eso vaya a disuadir a Putin de hacerlo. Con todo, no piensa que un conflicto militar con Rusia en el este de Europa vaya a traer «ni remotamente» una guerra nuclear, porque no cree que el mandatario ruso esté pensando en usar ese tipo de arsenal.

«Está centrado en convencer al mundo de que tiene la capacidad de cambiar la dinámica en una forma que en realidad no puede», dijo enigmático. «No sé si es una fachada para maniobras militares o algo más. Es difícil leer su mente».

El secretario de Estado, Anthony Blinken, y su homólogo rusa, Serguéi Lavrov, acordaron darle otra oportunidad a la diplomacia el próximo jueves, pero el presidente estadounidense teme que la invasión ocurra antes. De ahí que este viernes saliera frente las cámaras para enviarle ese mensaje a Putin: si cruza la frontera con Ucrania antes, se habrá acabado el tiempo para hablar.

La ofensiva diplomática que se lleva a cabo en varios frentes tiene que superar el montaje que, según Estados Unidos, utilizará Rusia para justificar la invasión. La vicepresidenta Kamala Harris se encuentra en Múnich y se reunirá mañana en Kiev con el presidente Zelenski.