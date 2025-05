Arde el almacén de pruebas de la Policía de Nueva York

mercedes gallego Nueva York Miércoles, 14 de diciembre 2022, 20:55 Comenta Compartir

Crímenes, robos, asaltos… Con razón el humo que salía de los almacenes de la Policía de Nueva York (NYPD, en sus siglas en inglés) era tan negro y espeso. El incendio masivo que comenzó el lunes en los almacenes donde la NYPD de las series policiales almacena las pruebas de sus casos relativamente 'fríos' seguía ardiendo al día siguiente, y con ello las esperanzas de obtener justicia.

Décadas de crímenes sin resolver fueron devoradas por las llamas ante la mirada atónita del Jefe de Patrullas, Jeffrey Maddrey, que no quería darlo todo por perdido hasta que pudieran entrar a «evaluar los daños». Pero hora tras hora, día tras día, las llamas se multiplicaban y dejaban poco que evaluar. Dentro del almacén del barrio de Red Hook, en Brooklyn, se encontraban también numerosas bicicletas eléctricas, cuyas baterías de litio explotaron una detrás de otra replicando el incendio. Hasta el punto en que la policía tuvo que utilizar sus drones para alertar a los bomberos de dónde iban apareciendo los focos. Seis bomberos y dos agentes policiales resultaron heridos en los primeros intentos, antes de que se supiera que el almacén era como un campo minado.

Pronto el local corrió peligro de derrumbe y hubo que trasladar al mar las tareas de sofocarlo, con seis embarcaciones de bomberos disparando caños de agua. Lo que ardía no eran solo los casos fríos y las bicicletas calientes, también las memorias más sentidas del cuerpo. Allí estaba el coche patrulla del oficial Ed Byrne, al que mataron en 1988 de un disparo en la cabeza, mientras vigilaba la casa de un testigo protegido que iba a declarar en un caso de drogas. Acababa de cumplir los 22 años, cinco días antes. O la garita móvil de la detective Miostis Familia, madre soltera de tres hijos, asesinada a los 48 años por un pistolero desequilibrado. Y es que la Policía también tiene su corazoncito. El almacén era, en buena parte, su propio museo de sentidas reliquias.

No era la primera vez que las bolsas de pruebas se exponían a la destrucción. Durante el huracán Sandy, hace diez años, las inundaciones amenazaron la viabilidad de sangre, sudor, semen y otras pruebas de ADN almacenadas en esta misma propiedad. Afortunadamente no es la única que tiene la NYPD en la ciudad para este propósito. Se cree que hay otras seis, lo que garantiza que no todo esté perdido, al menos para todas las víctimas de la ciudad más filmada del mundo en series policiales.