Los Ángeles busca a un asesino en serie de 'sintecho': «No duerman solos»

En Los Ángeles, la ciudad de las estrellas, más de 46.000 personas tienen al firmamento como techo cada noche. Duermen al raso, en parques, ... callejones o aceras, aunque algunos no consiguen pegar ojo desde hace días, cuando saltó la alarma de que un asesino de 'sintecho' anda suelto por las calles. El culpable no está por ahora identificado pero carga con al menos tres cadáveres a sus espaldas en diferentes puntos de una urbe donde otro criminal, Ramón Escobar, con varias condenas a cadena perpetua, dejó un reguero de sangre entre los 'sinhogar' hace un lustro. Él iba armado con un bate de béisbol. El sospechoso actual siembra el terror a tiros.

Los asesinatos registrados en la última semana en Los Ángeles han sucedido en circunstancias similares. Una persona -se cree que es un hombre- se dirige en plena noche a un 'sintecho' que ve solo, abre fuego y huye del lugar. Eso es lo que ha hecho hasta en tres ocasiones en cuatro días. José Bolaños, de 37 años, fue su primera víctima. Le atacó el 26 de noviembre en un callejón de la intersección de 110th Street y Vermont Avenue sobre las 3.10 horas. Al día siguiente sobre las 4.45 asesinó a Mark Diggs, de 62, en Mateo Street, cuando empujaba su carrito y acababa de detenerse para enchufar su móvil antes de dormir. El tercer tiroteo ocurrió en torno a las 2.30 del miércoles 29, en la zona de Lincoln Heihgts, donde el asesino acabó con la vida de otro hombre de 52 años.

Los investigadores han analizado palmo a palmo de los escenarios de cada crimen, incluidos vídeos de las zonas en busca de alguna pista sobre el sospechoso, con el fin de «descubrir la identidad de un posible asesino en serie que se aprovecha de los más vulnerables de nuestra comunidad», explica George Gascón, fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, donde se ha movilizado a expertos en homicidios de toda la ciudad. Las autoridades no ocultan su preocupación, conscientes de que las personas que no tienen hogar «son algunas de nuestras poblaciones más vulnerables», asumió Michel Moore, jefe de la Policía local. En las calles ya se ha reforzado la presencia de patrullas, especialmente en las zonas donde se concentran más 'sintecho'.

El recuerdo de Escobar

Tampoco hay tranquilidad entre los vecinos, que se han acostumbrado a convivir con miles de 'sinhogar' en la puerta de sus casas. En el último año se cuentan un 10% más y cada día, por diversas causas, incluida la violencia, mueren entre cuatro y cinco. Es «desvergonzado y horrible», se limita Michael Carey, uno de los residentes, a expresar a 'Los Angeles Times' sobre los asesinatos. El recuerdo del horror que causó Escobar aún está fresco en Los Ángeles y Santa Mónica, donde mató a cuatro personas que vivían al raso e hirió de gravedad a otras tres. «No sabemos cuál es el motivo de esto, excepto que el objetivo son personas que duermen solas», resume Moore sobre el caso que ahora les trae de cabeza.

La Policía recomienda a quienes viven al raso que eviten zonas aisladas y tengan siempre a mano un móvil que funcione

No es fácil pero las autoridades tratan estos días de convencer a los 'sintecho' para que acudan a un lugar seguro al caer la noche. «Busquen refugio, busquen servicios, permanezcan juntos, busquen apoyo», clama Karen Bass, regidora de Los Ángeles, que describe la situación como «devastadora». Tal es su preocupación que ha lanzado un llamamiento a las familias de las personas que no tienen casa para que acudan a ellas y les den protección ante el temor de que el asesino en serie se cobre nuevas víctimas. La Policía recomienda, además, a los 'sinhogar' que eviten zonas aisladas, tener a mano un móvil que funcione y comunicar cualquier detalle que les resulte sospechoso. La alcaldesa no se anda con rodeos: «No duerman solos esta noche».