Édouard Philippe, el alcalde que sueña con el Elíseo Aunque mañana comparece ante un tribunal por su gestión como primer ministro durante la pandemia, no oculta su ambición de ser el sustituto de Macron en 2027

BEATRIZ JUEZ París Domingo, 23 de octubre 2022, 00:40 Comenta Compartir

El exprimer ministro francés Édouard Philippe es un político muy popular en Francia, pese a sus problemas con la justicia francesa. Hace más de dos años que dejó la primera línea de la política nacional para concentrarse en los problemas de Le Havre, la ciudad portuaria de la que es alcalde desde que abandonó su puesto en Matignon. Pero el alcalde apunta más alto: sueña con ser presidente de Francia en 2027.

Philippe, que fue primer ministro de Emmanuel Macron entre mayo de 2017 y julio de 2020, deberá declarar mañana ante la comisión de instrucción del Tribunal de Justicia de la República (CJR) por la presunta mala gestión del Gobierno francés de la crisis sanitaria del covid-19. Este tribunal se encarga exclusivamente de juzgar a los miembros del Ejecutivo por actos delictivos o criminales en el ejercicio de sus funciones. En septiembre de 2021, Agnès Buyzn, su exministra de Sanidad, fue imputada por ese tribunal por idéntico motivo.

Los jueces deberán decidir si imputan o no también a Philippe por «poner en peligro la vida ajena» durante la pandemia. Lo más probable es que le otorguen el estatus de «testigo asistido». En ese caso, no le imputarían de ningún delito, al no haber encontrado suficientes pruebas contra él, pero dejarían la puerta abierta a una acusación posterior si las consiguen.

La pandemia no fue la única crisis grave con la que Philippe tuvo que lidiar en sus tres años al frente del Gobierno francés. La revuelta de los 'chalecos amarillos' y las protestas contra la reforma de las pensiones también le quitaron muchas horas de sueño cuando era primer ministro.

De joven, Philippe, de 51 años, era de izquierdas. Fue militante del Partido Socialista en los años 90, pero luego se hizo de derechas. Alto funcionario y educado en Sciences Po y en la prestigiosa Escuela de Administración Nacional (ENA), militó en la Unión por un Movimiento Popular (UMP), embrión de Los Republicanos, el partido conservador francés. De formación es abogado especializado en contratos públicos. Fue discípulo del exprimer ministro Alain Juppé, quien perdió en noviembre de 2016 las primarias de la derecha frente a François Fillon. Se lleva fatal con el expresidente francés Nicolas Sarkozy. Los dos tuvieron un altercado en el congreso fundador del UMP y estuvieron a punto de llegar a las manos, según la prensa francesa.

Entre 2012 y 2017, fue diputado, primero de la UMP y después de Los Republicanos. Aunque no era militante de La República en Marcha (LREM), el partido de Macron, el joven presidente le nombró primer ministro en mayo de 2017. Con su nombramiento, Macron quiso mostrar su deseo de formar un gobierno «ni de izquierdas ni de derechas» y, de paso, lograr dividir a Los Republicanos. Cuando dejó el Ejecutivo, Philippe era más popular que Macron, a pesar de las crisis que tuvo que lidiar.

Se lleva fatal con Sarkozy. Los dos estuvieron a punto de llegar a las manos en el congreso fundador del UMP

Philippe, que practica boxeo, fue elegido alcalde de Le Havre en junio de 2020 tras tres años en Matignon. Obtuvo el 58% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones municipales. Ya había ocupado ese puesto entre 2010 y 2017. El exprimer ministro fundó en octubre de 2021 su propio partido, Horizontes, que apoya a la mayoría presidencial. Philippe quería mostrar así que, pese a seguir siendo fiel a Macron, es un hombre libre. En las elecciones legislativas del pasado junio, Horizontes logró 29 diputados y tienen dos ministros en el Gobierno de Élisabeth Borne.

La barba negra que Philippe lucía cuando fue nombrado primer ministro en 2017 se ha vuelto totalmente blanca. El político galo sufre vitíligo, una enfermedad crónica que afecta a la pigmentación de la piel y del cabello; y alopecia, que le ha hecho perder recientemente las cejas. Philippe, discreto pero políticamente activo, no oculta sus ambiciones presidenciales. Macron no podrá presentarse en 2027 a la reelección porque la Constitución francesa lo prohíbe. Un presidente solo puede ejercer dos mandatos consecutivos de cinco años en Francia.

Los rivales

Otros dos ministros de Macron se preparan ya entre bambalinas para ser candidatos presidenciales: Bruno Le Maire, ministro de Economía, y Gérald Darmanin, responsable de la cartera de Interior. Un punto a su favor: el alcalde de Le Havre goza de mucha popularidad. El 50% de los franceses tiene una buena opinión de Philippe, según sondeo publicado en septiembre pasado por Elabe. El segundo político más popular de Francia es Bruno Le Maire.

En caso de que no logre en 2027 las llaves del Palacio del Elíseo. Philippe podría ganarse la vida como escritor o guionista de televisión. Hace diez años publicó 'Des hommes qui lisent' (Hombres que leen), un ensayo sobre los libros que le han marcado en su vida. El exprimer ministro, casado y padre de tres hijos, publicó este año 'Impressions et lignes claires' (Impresiones y líneas claras), un libro sobre sus 1.145 días en Matignon, en los que hace una reflexión sobre el poder, el estado de Francia y las reformas que sería necesario realizar en el país. Este libro lo escribió junto a su amigo Gilles Boyer, que fue su consejero en Mantignon antes de que fuera elegido eurodiputado.

Philippe y Gilles también han escrito a cuatro manos dos novelas: 'L'heure de la vérité' (La hora de la verdad) y 'Dans l'ombre' (En la sombra). Esta última novela, un thriller político sobre las bambalinas de una campaña presidencial, será pronto adaptada en serie de televisión por France Télévisions. Si la izquierda francesa tuvo con 'Baron Noir' su serie, la derecha gala tendrá pronto la suya gracias a la pluma de Édouard Philippe.