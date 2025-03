Drones, el desvelo ruso

Iñigo puertA Madrid Lunes, 11 de abril 2022 | Actualizado 19/04/2022 14:12h. Comenta Compartir

«Ahora mismo, la inteligencia militar de todo el mundo trabaja en aprender a cazar drones», apunta un analista del ejército español que mantiene su anonimato y desgrana el factor diferencial de esta arma, que han conseguido ralentizar la progresión de las tropas rusas en Ucrania. Su mayor exponente, el modelo turco Bayraktar TB2, ha causado estragos entre los invasores.

La prueba más reciente de la eficacia de los drones «fue en Nagorno Karabaj, donde la superioridad del ejército de Azerbaiyán sobre los armenios se decantó en el aire», pero sin tripulación. En la invasión rusa, «su impacto para la resistencia de Ucrania está siendo innegable», apunta el militar español. En un escenario en el que Rusia mantiene la supremacía del espacio aéreo, «un recurso crítico como este no sólo ha abatido un buen número de blindados, sino que sobre todo ha dado una información inestimable a los mandos militares en tiempo real». El posicionamiento de las tropas enemigas, sus movimientos y estrategias, han podido ser detectadas con un coste logístico y humano ínfimo.

Ampliar Un carro de combate ruso destruido en las afueras de Kiev AFP

El caso más llamativo fue la famosa columna de vehículos militares de más de 60 km que acechaba a las afueras de Kiev, con la probable intención de lanzar un ataque relámpago al corazón del país y deponer el Gobierno de Zelenski a la fuerza. «Una exposición así a los drones enemigos es una acción que aún se preguntan muchos analistas y habría que estudiar los porqués de lo que parece un error de gran calado». Hileras de vehículos parados fueron pasto para el fuego ucraniano, a pesar de sus intentos por camuflarlos.

Los ataques lanzados con misiles anticarro Javelin por equipos mínimos y la irrupción de los drones Bayraktar TB2, han asolado a los blindados enemigos con una eficacia inusitada. Ser sigilosos, golpear y salir, es el patrón habitual de estas acciones. Su mayor valor, la invisibilidad. «Hoy el máximo esfuerzo de investigación militar es aprender a contrarrestarlos», recalca el analista. La tarea no es nada sencilla, ya que su pequeño tamaño y capacidad para volar bajo les hacen invisibles a los radares y los sistemas antiaéreos conectados a ellos. «Se estudian contramedidas como los impulsos electromagnéticos para poder inutilizarlos». Si no se consigue inhibir sus frecuencias, solo queda detectarlos. Se practica en cómo cazarlos con los radares».

1 Bayraktar TB2 6,5m 12m Longitud Envergadura 150k Peso 4 Anclajes para armamento Cohetes:Tubitak-Sage Bozok (guiado por láser) Misiles: L-UMTAS (misil antitanque aire-superficie) MAM (micro munición inteligente) Roketsan Cirit (sistema de misiles de 70 mm) Utiliza sistemas de munición inteligente guiada por láser. 30-40 Unidades operativas 8.200m Techo de vuelo 227km/h Velocidad máxima 27h Autonomía 4.600.000 euros Fabricación turca Estación de control Un espacio reducido como un container es suficiente 3 personas Equipo mínimo para operar el dron 500 metros Tamaño mínimo de la pista de aterrizaje Alcance El dron puede controlarse por satélite y aumentar la distancia operativa 100 km más con un repetidor 200 km +100 km 1 Bayraktar TB2 8.200 m 30-40 Unidades operativas Techo de vuelo 227 km/h Velocidad máxima 27 h Autonomía de vuelo Peso: 150k Longitud 4 6,5m Envergadura: anclajes para armamento 12m Cohetes:Tubitak-Sage Bozok (guiado por láser) Misiles: L-UMTAS (misil antitanque aire-superficie) MAM (micro munición inteligente) Roketsan Cirit (sistema de misiles de 70 mm) Utiliza sistemas de munición inteligente guiada por láser. 4.600.000 euros Estación de control Un espacio reducido como un container es suficiente 3 personas Equipo mínimo 500 metros Tamaño mínimo de la pista de aterrizaje Alcance 200 km El dron puede controlarse por satélite y aumentar la distancia operativa 100 km más con un repetidor +100 km

El Bayraktar TB2 necesita una pista de despegue de al menos 500 metros de longitud y la estación de control ocupa un espacio mínimo, que se puede resolver con un container. Una zona de hangares adyacente sería idónea para el almacenaje y la mecánica. Los equipos para operar un dron de este tipo se pueden limitar a tres personas, que se reparten las funciones de vuelo, análisis y comunicación con los mandos, y la mecánica. El ideal sería contar con la información de otro analista para las condiciones meteorológicas de vuelo. En condiciones de guerra, las zonas de aterrizaje deben estar camufladas para no delatar la posición al enemigo. Muchas de las operaciones de estos aparatos se realizan de noche, para dificultar aún más su detección. AUX STEP FOR JS

La sombra turca

Inadvertidos, alevosos y nocturnos. Los más de 30 drones Bayraktar que se estima que posee el ejército ucraniano en activo, han ayudado a hacer mella en la superioridad de la infantería rusa en el terreno. Según https://www.oryxspioenkop.com/, serían al menos 1.528 los vehículos militares destruidos por Ucrania, muchos de ellos gracias a estas naves no tripuladas. Su valor real es incalculable. En una comparativa simple, el coste de un caza MIG-35 ruso es de 15 millones de euros y cada hora de vuelo vale unos 5.000. El precio de un Bayraktar no llega a los cinco millones, y su mantenimiento es mínimo. La posibilidad de operarlos con pocos recursos, lo hacen especialmente valioso en un enfrentamiento tan desigual. «Funcionan a nivel de brigada. Necesitan equipos de operadores de vuelo y post vuelo, enlaces de información con el alto mando y un equipo de mecánicos. Una pista de 500 a 1.000 metros, una estación de operación en un contenedor y tres personas por dron». El alcance de sus acciones se circunscribe «a un área de unos 200 km, que se puede casi duplicar con la ayuda de un repetidor. Lo más importante para ellos es mantener sus posiciones encubiertas y bien camufladas».

En cuanto a la gestión, «para que estén operativos durante las 24 horas del día, se necesitarían tres equipos en turnos, aunque en una situación como la actual seguro que los descansos serán menores». Por otra parte, dada la complejidad de los sistemas de control, «tengo serias dudas que de repente el total de esas aeronaves esté tan operativa», admite el oficial consultado. «El personal requiere un año de formación para estar en condiciones de emplearlas. Se puede reconvertir a pilotos, que es lo que hace el Ejército del Aire en España, pero es imprescindible el curso de los proveedores, en este caso, impartido por Turquía».

Caza nocturna

El modus operandi es sencillo y su mayor efectividad se da por las noches, cuando las tropas rusas descansan. «Lo normal es que los carros de combate se resguarden en posiciones fuera del alcance de la artillería, se escondan entre árboles, o camuflados entre edificios para no ser detectados». Tanques o convoyes de suministros, han sido sus objetivos prioritarios. «Un blindado sin gasolina es casi inservible». A su vez, los operadores de estos drones están adiestrados para seguir pistas y cubrir repetidamente zonas con indicios de actividad enemiga.

Los equipos rastrean zonas dirigidas por los reportes de información previos, con cámaras y sensores. Buscan pruebas sobre el paso de vehículos hasta encontrar los objetivos. Carros de combate o vehículos de suministro son las dianas más codiciadas. Un vuelo lo más cenital posible del dron facilita obtener las coordenadas más fidedignas. Una vez recibida la posición exacta, los misiles anclados en el dron, obuses de artillería o proyectiles anti-carro de equipos de tierra, son disparados hacia los objetivos. Los ataques pueden ser coordinados para emboscar a columnas de blindados. AUX STEP FOR JS

«Utilizan cámaras con zoom y un enlace digital con la estación de control. Si es vía satélite no hay límite de distancia. La posibilidad de utilizar Starlink, el sistema GPS de Elon Musk, es una ventaja». De noche la aeronave no es visible, por lo que es más difícil emplear contramedidas contra ella. «Desde el dron, a su vez, se utiliza un espectro infrarrojo donde todo lo mecanizado es muy fácil de detectar. El más pequeño rastro puede llevar delatar a toda una unidad oculta». La aeronave volará seguramente «a una altura FL 150-200 (4.000 a 5.000 metros de altura), lo más cenital posible. Así se reducen errores para obtener coordenadas y posibles encubrimientos en el ámbito urbano.

«Se suelen vigilar las áreas durante horas de forma persistente y al final, se terminan por descubrir los objetivos», explica el mando militar. El último paso es fijar esas dianas y guiar el fuego aéreo disponible en ese momento en los anclajes del dron. «Si la aeronave no va artillada o se prefiere reservar esa munición, toca revelar esas posiciones a la artillería o a equipos de operaciones» con munición pesada que pudiesen abatirlos. Presa fácil.

Drones locales

Además de las aeronaves turcas, en el transcurso del conflicto, Ucrania ha anunciado el uso de un modelo de dron propio, el Punisher, con unas medidas contenidas (2,5m de envergadura), cargas explosivas de hasta dos kilos de peso, y un alcance de casi 50 km. El diario inglés The Times publicó que estos aparatos habían alcanzado más de 60 objetivos, en su mayoría vehículos de suministros. En palabras del analista consultado, no posee «datos fiables sobre los objetivos alcanzados por este modelo» y recela de su eficacia para hacer mella en blindados rusos.

2 The Punisher Envergadura 2,5m Lanzamiento Con catapulta. Preparación en 15 minutos 1 anclaje para armamento UB-75HE bombas de 75mm MACE contenedor explosivo de 2kg En condiciones ideal con viento máximo de 10m/s y proyectiles lanzados desde un máximo de 400m, un desvío de hasta 4m es considerado un impacto directo. Usando el contenedor de explosivos, el daño por fragmentación alcanza los 50m 400 m Techo de vuelo 198 k/h Velocidad máxima 1,5 h Autonomía de vuelo 45 km Alcance máximo 196.000 euros Incluye dos drones y entrenamiento Fabricado en Ucrania La unidad de reconocimiento aéreo Aerorozvidka Equipo de reconocimiento aéreo creado por informáticos aficionados, que recurren a la financiación popular para conseguir módems y cámaras térmicas. Crearon ‘Delta’, una red de sensores en el frente para ver los movimientos del enemigo. Un voluntario ucraniano maneja un dron para reconocimiento en Irpin. EFE 2 The Punisher 400 Lanzamiento Envergadura m Con catapulta. Preparación en 15 minutos 2,5m Techo de vuelo 198 km/h Velocidad máxima 1,5 h 1 anclaje para armamento UB-75HE bombas de 75mm MACE contenedor explosivo de 2kg Autonomía de vuelo 45 km Alcance máximo 196.000 euros En condiciones ideal con viento máximo de 10m/s y proyectiles lanzados desde un máximo de 400m, un desvío de hasta 4m es considerado un impacto directo. Usando el contenedor de explosivos, el daño por fragmentación alcanza los 50m Incluye dos drones y su entrenamiento Fabricado en Ucrania La unidad de reconocimiento aéreo Aerorozvidka Equipo de reconocimiento aéreo creado por informáticos aficionados, que recurren a la financiación popular para conseguir módems y cámaras térmicas. Crearon ‘Delta’, una red de sensores en el frente para ver los movimientos del enemigo. Un voluntario ucraniano maneja un dron para reconocimiento en Irpin. EFE

La unidad de reconocimiento aéreo Aerorozvidka, creada por un grupo de informáticos aficionados que luchó contra la invasión rusa en Crimea y el Donbás en 2014, se ha reactivado. Según el diario The Guardian, recurrieron a la financiación popular para conseguir módems y cámaras térmicas. Además de vigilar, han ideado aeronaves de ocho rotores capaces de lanzar bombas y granadas antitanque. Gracias a sus conocimientos crearon 'Delta', una red de sensores en el frente, que traslada su señal a un mapa digital, para que los comandantes puedan ver los movimientos del enemigo. Actualmente utilizan el sistema de satélites Starlink para funcionar. En opinión del especialista, esta tipología de dron estaría «más enfocada a recabar información operacional, con radios de acción menores» y sus logros de destrucción los pondría más bien «en el ámbito propagandístico».

3 Switchblade Modelo 300 Peso 2,5kg ‘Dron Kamikaze’ 1 USO Operado por una persona Sensores que permiten alcanzar objetivos en movimiento con precisión El modelo compacto de los Switchblade (el 300), es transportable con su lanzador portátil (2,95kg) y puede armarse para el lanzamiento en 2 minutos. Su poder de destrucción se limita a vehículos ligeros. El modelo siguiente (600), de tamaño mucho mayor (55kg) puede destruir blindados. Catalogados como misiles guiados 160 k/h Velocidad máxima 15m Autonomía de vuelo 10 km Alcance máximo 5.500 euros Fabricación estadounidense 3 Switchblade Modelo 300 ‘Dron Kamikaze’ 160 km/h Velocidad máxima 15 m Autonomía de vuelo 10 1 km Longitud USO Operado por una persona Sensores que permiten alcanzar objetivos en movimiento con precisión Alcance máximo 60cm 150 Peso m 2,5kg Altura máxima 5.500 euros El modelo compacto de los Switchblade (el 300), es transportable con su lanzador portátil (2,95kg) y puede armarse para el lanzamiento en 2 minutos. Su poder de destrucción se limita a vehículos ligeros. El modelo siguiente (600), de tamaño mucho mayor (55kg) puede destruir blindados. Catalogados como misiles guiados Fabricación estadounidense

Dentro de un paquete de ayuda militar proveniente de EEUU, un tercer modelo llegará en breve a Ucrania. El Switchblade, apodado como 'kamikaze', trae consigo el aura de poder convertirse en un artefacto determinante en esta guerra, pero para el mando español, ni siquiera puede catalogarse como dron. «Si su vida útil es de un solo vuelo y no aterriza, es un arma guiada, no deja de ser un misil portátil». Con 2,5kg de peso y una eficacia a unos 10 km de distancia, su operatividad está aún por ver, pero en una primera estimación, no ve que «su aportación pueda cambiar significativamente el curso del conflicto». Si el modelo que llega a manos de Ucrania es el Switchblade 600 con un número de unidades significativo, «ya sería otra cosa. Tiene más de 50 kilos y un poder de destrucción muy superior». Si pudiese elegir con qué arma reforzarse, el militar español no tiene dudas: «El Bayraktar». Además de por su efectividad probada en el terreno, por la necesidad de renovar una flota que caerá irremisiblemente con el tiempo. «Una mala toma de decisiones, una meteorología adversa o un aterrizaje no preciso, pueden acabar con su vida útil fácilmente. Estos modelos tienen una probabilidad alta de fallo de sus sistemas. Su flota debe ser renovada o irán cayendo».

Drones rusos para afinar puntería

Aunque el problema parezca sólo del bando invasor, éste también tiene sus modelos de ataque, incluido el Bayraktar. De hecho Rusia protestó a Turquía por proveer al ejército de Ucrania. Del resto de modelos, el más usado es el Orlan-10, que los sistemas de radar no detectan. «Aunque tienen otras aeronaves artilladas, los rusos han usado mayoritariamente sus drones con fines de inteligencia y para fijar coordenadas de ataque». La artillería rusa, heredera de la poderosa doctrina soviética, es posiblemente su mayor fortaleza militar, pero el reguero de devastación indiscriminado causado en ciudades como Mariúpol ha horrorizado a la opinión pública occidental. Por un lado, el mando consultado afirma que «es normal que la munición guiada por láser y los misiles de precisión se dejen a un lado tras atacar los objetivos más importantes. Se recurre a la munición balística, que es mucho más barata, pero menos precisa».

Orlan-10, el dron ruso de reconocimiento La aeronave no tripulada rusa está siendo utilizada como rastreadora de coordenadas de ataque para la artillería. En la foto de Reuters, la devastación causada por los proyectiles en un bloque de viviendas en Mariúpol Orlan-10, el dron ruso de reconocimiento La aeronave no tripulada rusa está siendo utilizada como rastreadora de coordenadas de ataque para la artillería. En la foto de Reuters, la devastación causada por los proyectiles en un bloque de viviendas en Mariúpol.

Por otra parte, explica que quizás muchos de los objetivos escogidos por las tropas rusas hayan pasado antes por un filtro denominado 'targeting', que equivale a valorar una acción militar y sus daños colaterales. «Si consideran que el beneficio del transcurso bélico es superior al coste, atacan». Así como en el entorno de la OTAN las decisiones pueden llegar a esferas políticas antes de ejecutarse, «desconozco la metodología rusa, pero si saben que por ejemplo hay un francotirador o un grupo con un antitanque en un edificio de viviendas y les daña, apretarán el botón».

A pesar del brutal coste económico que está suponiendo la guerra para Rusia, aún poseen cerca de 12.000 tanques. En cuanto a las vidas humanas que se ha cobrado la guerra, las cifras barajadas por Ucrania y Rusia se convierten en munición de una guerra informativa. Según la estimación de nuestro interlocutor, basada en analistas sobre el terreno, curiosamente, las bajas rusas serían tres veces más que las admitidas por el Kremlin y tres veces menos que las reportadas por el gobierno ucraniano. «Es muy difícil conocer la cifra real».

Texto y gráficos Iñigo Puerta

Animación Rodrigo Parrado

Videos Óscar Chamorro y Virgina Carrasco

Desarrollo Alejandro Ruiz