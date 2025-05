Dinamarca y Letonia dan vía libre a sus ciudadanos para unirse al Ejército ucraniano

helena rodríguez Lunes, 28 de febrero 2022, 21:14 Comenta Compartir

«Cualquiera que quiera sumarse a la defensa ucraniana, europea y mundial puede venir y luchar para Ucrania contra los criminales de guerra rusos». Es el llamamiento que el domingo hizo el presidente Volodimir Zelenski. Todo vale para resistir en una guerra en la que el mediático líder ucraniano se sabe más débil en cuanto a efectivos, pero mucho más hábil en el manejo de la comunicación. De ahí que su llamamiento no haya caído en saco roto y que algunos líderes políticos europeos hayan dado el visto bueno a que sus ciudadanos se unan a lo que el propio Zelensky ha denominado Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania.

La petición no es anecdótica y recuerda a aquellas brigadas internacionales que lucharon en la Guerra Civil española, por poner un ejemplo cercano. El Gobierno ucraniano asegura que su Ejército ya dispone de escuadrones formados por voluntarios extranjeros y además ha establecido los mecanismos para que las adhesiones se hagan desde otros países. Solo tienen que contactar con la Embajada de Ucrania en su territorio.

No existen cifras oficiales de cuánta gente se está involucrando. Entre otras cosas porque en muchos países están vigentes legislaciones que prohíben tomar parte en conflictos bélicos extranjeros. Es caso el caso de España y también de Reino Unido, donde rige la Ley de Alistamiento Extranjero de 1870. A pesar de ello, la ministra británica de Exteriores, Liz Truss, aseguró el domingo que apoyará a los británicos que quieran ir a Ucrania para luchar.

«Eso es un asunto sobre el que la gente puede tomar sus propias decisiones. El pueblo de Ucrania está luchando por la libertad y la democracia, no solo para Ucrania sino para toda Europa», declaró a la BBC. No obstante este lunes, su compañero de gabinete y ministro de Defensa, Ben Wallace, pidió a los británicos que no se sumasen a los escuadrones. «Hay mejores formas de ayudar en el conflicto», zanjó aunque sin prohibir explícitamente los desplazamientos.

Apoyo unánime

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, también dio permiso el domingo sus conciudadanos para tomar parte en la contienda. «Es una elección que cualquiera puede hacer. Esto se aplica a todos los ucranianos que viven aquí, pero también a otros que piensan que pueden contribuir directamente al conflicto», desveló. Letonia ha ido más allá y este lunes su Parlamento aprobó por unanimidad varias enmiendas a las leyes vigentes para permitir a los letones alistarse como voluntarios del Ejército ucraniano. Para hacerlo solo tienen que registrarse «inmediatamente en la Unidad de Reservas de las Fuerzas Armadas de Letonia», recomendaron las autoridades del país báltico.

La viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, afirmó este lunes que sus Gobierno ya cuenta con «varios miles» de peticiones de ciudadanos extranjeros para combatir. «Estamos construyendo una legión internacional», aseguró a través de su cuenta de Facebook. Otras fuentes oficiales ucranianas hablan de que un número «abrumador» de personas de todas las nacionalidades se han interesado en sus embajadas por acudir a luchar.

En el caso español tampoco existen cifras oficiales aunque sí se conocen casos puntuales de personas que han acudido a la zona en los últimos años para apoyar a los dos bandos. En todo caso, esta conducta se cataloga como delito e incluye penas de cárcel.

