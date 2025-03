Moscú acusa a Ucrania de atacar un depósito de combustible en su territorio

RAFAEL M. MAÑUECO Corresponsal en Moscú Viernes, 1 de abril 2022 | Actualizado 02/04/2022 18:02h. Comenta Compartir

El gobernador de la región rusa de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, denunció este viernes que «dos helicópteros ucranianos que sobrevolaban a baja altura dispararon de madrugada varios misiles contra un depósito de combustible» en la principal ciudad de la provincia, que lleva su mismo nombre, Bélgorod. Como resultado del ataque, Gladkov aseguró que «se ha producido un incendio en un almacén de combustible», situado en el mismo casco urbano de esta localidad rusa, situada a medio centenar de kilómetros de la frontera con Ucrania y a 80 de Járkov.

«Todos los recursos disponibles están activos para extinguir las llamas», afirmó el gobernador. Aseguró además que «no ha habido víctimas mortales ni peligro para la población. Los edificios adyacentes están siendo evacuados temporalmente» a un estadio cercano mientras dure la lucha contra el fuego. Según noticias aparecidas poco después, fueron ocho los depósitos que ardieron y hubo dos heridos entre el personal de la planta.

Telegram y otras redes sociales publicaron vídeos del momento en el que los supuestos helicópteros ucranianos disparaban sus misiles. Lo cierto es que nadie se explica cómo los aparatos lograron penetrar 50 kilómetros en territorio ruso desde Ucrania sin ser detectados y derribados por el sistema de defensa aérea. De ser realmente una acción de guerra de Ucrania, sería la primera en territorio ruso y podría tener como objetivo obstaculizar los suministros de carburante para las tropas de Moscú. Aunque, por otra parte, no se descarta que se trate de una estratagema propagandista dirigida a demonizar todavía más a Kiev y justificar acciones bélicas contra Ucrania mucho más drásticas.

Con anterioridad, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania advirtió que las autoridades rusas podrían recurrir a provocaciones en su territorio para justificar la decisión de «continuar una guerra prolongada y agotadora». Desde Varsovia, el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, aseguró que no podía confirmar o negar el hecho del ataque en Bélgorod, ya que, al tratarse de un asunto de carácter militar, es el Ejército a quien compete informar al respecto. «Yo soy un civil», manifestó.

El Estado Mayor de las tropas ucranianas se limitó a decir de forma escueta en un comunicado que «no disponemos de tal información». Por su parte, el asesor presidencial, Oleksiy Arestóvich, explicó que «estamos defendiendo nuestro territorio y lo que suceda en Rusia es responsabilidad de las autoridades rusas. A ellas corresponde aclarar que ha pasado en Bélgorod».

Durante los últimos días, las tropas rusas han dado cuenta de ataques con misiles contra instalaciones petroleras en Ucrania en las regiones de Dnipró, Leópolis, Volyn y Rivne. El Ejército ucraniano aseguró que esta serie de incursiones contra depósitos de gasolina «pretende complicar el apoyo logístico y crear las condiciones para una crisis humanitaria».

Otros supuestos ataques en suelo ruso

Las autoridades de Bélgorod ya acusaron anteriormente a las tropas ucranianas de bombardear la zona. El 23 de marzo, en las aldeas de Zhuravliovka y Nejoteevka, justo en la frontera con Ucrania, fue decretado el estado de emergencia después de la supuesta explosión de un proyectil que, según las autoridades rusas, fue lanzado desde Ucrania.

Al día siguiente, Rusia declaró que las explosiones se repitieron y que, como resultado, una persona murió y tres resultaron heridas. No hubo confirmación independiente de esta información. A última hora de la tarde del 29 de marzo, se produjeron otras explosiones en la región de Bélgorod de Rusia, no lejos de la capital regional. Gladkov afirmó que se debió a un incendio en un depósito de municiones, mientras que la agencia estatal rusa TASS señalaba que se trataba de «bombardeos desde el territorio de Ucrania». Al final, Moscú reconoció oficialmente que la causa de las explosiones fue el «incumplimiento de las normas de seguridad» dentro del polvorín.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, advirtió que el incidente de Bélgorod puede influir negativamente en el proceso de negociaciones entre los dos países en la búsqueda de una solución al conflicto. «Está claro que no se puede considerar esto como algo que vaya a crear las condiciones apropiadas para la continuación de las conversaciones», lamentó Peskov. Subrayó que esas fueron las palabras del presidente Vladímir Putin al ser informado de lo sucedido en Bélgorod.

Sin embargo, según anunció el asesor presidencial ruso y jefe de la delegación negociadora de Moscú, Vladímir Medinski, este viernes se reanudaron las conversaciones de forma telemática. El pasado martes discurrieron en Estambul presencialmente. «Continuamos las negociaciones por videoconferencia. Nuestras posiciones sobre Crimea y Donbás no han cambiado», insistió Medinski, repitiendo las mismas frases que pronunció el miércoles.

Es decir, en contra de los deseos de Kiev de abordar el estatus de Crimea y las autoproclamadas repúblicas rebeldes de Donetsk y Lugansk, Moscú da por cerradas ambas cuestiones: no hay nada que negociar porque Crimea es Rusia y los dos entes territoriales de Donbás son estados independientes.

A su paso este viernes por Nueva Delhi, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, apuntó durante una rueda de prensa que hay «avances» en las negociaciones con Kiev. Se refirió en concreto a la disposición de Ucrania a «renunciar a integrarse en la OTAN y a poseer armas nucleares». Según Lavrov, es muy positivo que Kiev quiera abrazar el estatus de país «neutral». A su juicio, también es un progreso que la dirección ucraniana «tenga ahora una mayor compresión de otra realidad, me refiero a la situación con Crimea y Donbás», dando por hecho que es un asunto que no va a tener más recorrido. Sin embargo, Kiev se comprometió en Estambul a no intentar recuperar por la fuerza esos territorios, pero insistió en que los seguirá reivindicando como parte integrante de Ucrania.

En una entrevista concedida el pasado 22 de marzo a la cadena norteamericana CNN, Peskov afirmo que «Putin quiere que el mundo escuche y comprenda nuestras inquietudes. Hemos estado tratando de transmitir nuestra preocupación al mundo, a Europa, a los Estados Unidos durante un par de décadas, pero nadie nos ha escuchado». «Así, y antes de que fuera demasiado tarde, se decidió iniciar una operación militar especial para deshacernos de la antiRusia –en alusión a Ucrania- que Occidente creó en nuestras fronteras. Aquí es donde está el problema», deploró el portavoz del Kremlin.

Según sus palabras, el propósito de Moscú es sentarse para hablar de todo ello con Washington, algo que, a juicio de Peskov, «se producirá tarde o temprano». Este sinceramiento hace temer que el actual diálogo entre Rusia y Ucrania sea puro postureo, ya que los temas sensibles y realmente importantes sobre la actuación intervención militar y la seguridad mundial el Kremlin los quiere discutir directamente con la Casa Blanca. Antes del comienzo de la guerra, el Kremlin insistió una y otra vez en que su interlocutor tiene que ser EE UU, no la Unión Europea y menos todavía Ucrania, a la que instó a ponerse de acuerdo con los rebeldes de Donbass, no con Moscú.

Zelenski destituye a dos generales por «deslealtad» El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este viernes la destitución de dos generales por deslealtad. En concreto, el mandatario informó que se ha privado de su cargo al jefe del departamento principal de Seguridad Interna del Servicio de Seguridad, Naumov Andrii Olehovich, y al jefe de la oficina del Servicio de Seguridad en la región de Jersón, Krivoruchko Sergii Oleksandrovich. «Ahora no tengo tiempo para tratar con todos los traidores. Pero poco a poco todos serán castigados», aseguró Zelenski durante su habitual discurso vespertino, en el que también agradeció a los «héroes nacionales» la defensa del Estado. «De acuerdo con el artículo 48 del Estatuto Disciplinario de las Fuerzas Armadas, aquellos militares que no hayan decidido dónde está su patria, que violen el juramento militar de lealtad al pueblo ucraniano en lo que respecta a la protección de nuestro Estado, su libertad y la independencia, inevitablemente se verán privados de altos rangos militares», apuntó.