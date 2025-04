«No dejamos de caer en el mismo error»

sergio garcía Enviado especial. Kiev Viernes, 6 de mayo 2022, 00:03 | Actualizado 07:33h. Comenta Compartir

Han pasado dos meses, pero nadie se ha atrevido a retirar los restos calcinados que son el cruel recordatorio de la matanza de una familia formada por un matrimonio y sus tres hijos en el corazón de Kiev. Carcasas de móviles, un ordenador portátil, carteras, un zapato reventado, pasaportes... Un 'memorial' que sobrecoge por su humildad, rodeado de montañas de escombros y cristales rotos procedentes de una tienda de deportes y otra de material de construcción. Y un fondo de árboles calcinados que estiran su ramas al cielo en señal de socorro.

Ruslam conocía a Viktoria Pikhur, una de las víctimas, sobrina de una amiga, y su recuerdo le martiriza a diario. De todos los lugares donde podría estar trabajando, se lamenta, le ha tocado esta esquina de la avenida Yuriia Illienka, donde él y su cuadrilla de electricistas reparan un letrero luminoso a escasos metros del siniestro boquete que la bomba abrió en la carretera. «Es como si cada día escuchara los ecos de la guerra». No alberga dudas sobre dónde desearía estar. «No basta con gente dispuesta dar la vida por su país, también hacen falta otros que ayuden a levantarlo. Eso sí, en cuanto me movilicen pienso ir a donde me manden. Nuestra tierra está en peligro y es obligación de todos acudir en su ayuda», brama.

Aquel 27 de febrero que marcó el fin de la familia Pikhur, el objetivo era la torre de televisión, que resultó dañada y que aún hoy no emite, habiéndose sustituido por estaciones cuyo emplazamiento se mantiene en secreto. El ejército vigila con particular celo el terreno, vallado y salpicado de carteles que prohíben sacar fotos. Uno de los misiles impactó en la estructura metálica, levantando un hongo de fuego y humo que se vio en toda la ciudad y que no tardó en saltar a los canales de televisión de medio mundo. Era el cuarto día de guerra, cuando las tropas rusas quemaban etapas para poner cerco a la capital.

A diferencia de Chernigov, que las tropas rusas trataron de rendir por aire, o de Irpín, donde la cercanía a las posiciones permitía utilizar artillería, los ataques lanzados contra Kiev se han realizado con misiles (el último el pasado jueves, de nuevo contra un edificio residencial), ya que las defensas antiaéreas eran temibles e impedían a los bombarderos manejarse libremente. Eso no ha impedido que la ciudad se haya blindado de una punta a otra, con obstáculos anticarros, concertinas y trincheras como la que zizaguea a los pies de la torre de televisión.

Pero nadie en la capital de Ucrania cree que acabar con ese objetivo fuera el 'único' propósito del ataque. A escasos cien metros de la explosión se levanta Baby Yar, uno de los lugares de Kiev más cargados de simbolismo. No se dejen engañar por el trino de los pájaros, las praderas verdes y la menorá que remata una avenida impoluta. Su sola mención remite al asesinato planeado de 33.771 judíos en apenas dos días de septiembre de 1941 a manos del Sorkommando 4º de Paul Blobel. Judíos como el presidente Volodimir Zelenski, que hace ya tiempo ha dejado de creer en las casualidades. «¿De qué sirve decir 'nunca más' durante 80 años, si el mundo permanece en silencio cuando el horror vuelve a desplegarse sobre Babi Yar? La historia se repite...», escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Aquel barranco cuya infamia ha quedado para la posteridad sería durante los dos años siguientes la tumba de hasta 100.000 personas. Partisanos, prisioneros de guerra, gitanos, homosexuales... Algunos asesinados sobre el terreno y el resto lanzados sus cadáveres en una vasta fosa común que los soviéticos se empeñaron en borrar del imaginario popular durante años, construyendo encima bloques de apartamentos mastodónticos, la sede de la televisión, la propia antena.

Sirenas y trinos

Como si fuera un mal augurio, en cuanto cruzamos el umbral empiezan a sonar las sirenas. Sin embargo, nadie alrededor parece inmutarse. Evgenia tiene una hermana en Barcelona casada con un español. Ha venido como cientos de kievitas a perderse entre la frondosidad de Baby Yar, punteada de tumbas centenarias pero vacías de cuerpos. Sostiene que los árboles de aquí tienen la virtud de absorber las malas vibraciones, y se abraza a uno tratando de exprimir su espíritu.

Cuando se le pregunta por los bombardeos de los que ha sido testigo desde la ventana de su casa, confiesa que la explosión de la antena «me dejó en shock», como si hasta entonces nada fuera con ella y las noticias que llegaban por televisión fueran sólo el recordatorio de algo que les pasa a los demás. También ella pensó en buscar refugio al lado de su hermana, pero desistió «porque eso hubiera supuesto abandonar a mis padres y a mi marido».

Evgenia cree que existen «paralelismos entre lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial y esta maldición que nos ha tocado vivir», con ataques deliberados contra la población civil. «No importa cuántas veces tropecemos en la misma piedra. Los seres humanos no aprendemos, aunque quizá sea más exacto decir que hay personas a las que no les interesa hacerlo».

Nadezhda es una 'babushka' adorable que oculta una historia terrible. Llegó a Kiev hace cuatro semanas desde Martinka, en la región de Donetsk, en compañía de una hija y de su nieto. Pasa las mañanas arreglando las flores en una iglesia ortodoxa del patriarcado de Moscú, donde reza por la salvación de su país. Sólo así consigue olvidar las imágenes que ha dejado atrás, con los rusos, dice, incendiándolo todo a su paso y sembrando el terror. Casas, iglesias, monasterios... «y restregando su arrogancia. Que Dios se apiade de nosotros». Sólo espera que el ejército ucraniano expulse pronto al invasor y así poder volver a su casa.

Cien buques mercantes atrapados a causa de la guerra Responsables de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización Marítima Internacional han reclamado medidas urgentes para los más de 1.000 marineros atrapados en puertos y aguas ucranianas debido al curso de la guerra. Lo han hecho en una carta conjunta dirigida a los responsables del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el Comité Internacional de la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras. En la misiva describen la difícil situación de los marinos de más de 100 buques mercantes que no pueden abandonar los puertos de Ucrania ni sus aguas territoriales Además de los peligros derivados de los bombardeos, ambos organismos advierten de que muchas de las tripulaciones afectadas se encuentran en la actualidad sin alimentos, combustible, agua dulce y otros suministros vitales. Su situación, dicen las mismas fuentes, «es cada vez más insostenible, lo que representa graves riesgos para su salud y bienestar», al tiempo que instan a reabastecer a los buques afectados mediante la entrega de suministros esenciales. La actual situación de bloqueo está teniendo un papel determinante en las exportaciones de Ucrania. En ese sentido, casi 4,5 millones de toneladas de grano permanecen bloqueadas en los puertos de Azov y el Mar Negro a causa de la guerra, según ha informado a 'Radio Liberty' el representante del Programa de Alimentos de Naciones Unidas, Martin Frick. La invasión de Ucrania ha depara masacres de civiles, la destrucción de áreas urbanas y, según el Gobierno de Kiev, el robo de hasta millón y medio de toneladas de cereales que Rusia estaría trasladando a su propio territorio y a la anexionada península de Crimea. Antes de que se desatara la guerra, el país exportaba cada mes cinco millones de toneladas de productos agrícolas desde los puertos de Odesa y Mikolaiv, en el sur, ahora bloqueados y atacados por la flota rusa.

