Un concierto berlinés solidario con Ucrania se convierte en «afrenta»

juan carlos barrena Berlín Domingo, 27 de marzo 2022, 21:51 | Actualizado 22:34h.

De «afrenta» ha calificado el embajador de Ucrania en Alemania, Andrij Melnyk, el concierto solidario con su país de la Orquesta Filarmónica de Berlín organizado este domingo por el presidente federal, Frank Walter Steinmeier, bajo el lema «Por la paz y la libertad» en el Palacio de Bellevue. La negativa de Melnyk a asumir su invitación al acto ha causado el estupor del máximo mandatario y las autoridades germanas por el rechazo a lo que debía ser un gesto de amistad y fraternidad. «Solo solistas rusos y no ucranianos. Una afrenta. Lo siento pero no acudiré», escribió este domingo en Twitter el representante de Kiev en Berlín para justificar su ausencia. Cuando una portavoz de la presidencia de Alemania expresó su decepción por la negativa del embajador a acudir a la cita, Melnyk respondió además que «nosotros los ucranianos no tenemos ganas de 'gran cultura rusa'». La portavoz había explicado que el concierto tenía como fin «emitir una señal a favor de Ucrania, una señal para todas aquellas personas que están a favor de la paz y en contra de la guerra».

Desde la oficina de Steinmeier se subrayó que en el concierto actuaban también músicos ucranianos y se lamentó no «poder enviar esa señal juntos» con Melnyk. Medios alemanes destacaron que el embajador de Ucrania en este país había anunciado ya el pasado martes que no asistiría al concierto por problemas de agenda. El presidente federal le invitó por ello a un encuentro personal, invitación a la que aún no ha respondido. Melnyk ha criticado reiteradamente al gobierno germano por su indecisión y retraso a la hora de enviar ayuda militar a Ucrania para hacer frente a la invasión rusa. El embajador no fue el único ausente en el concierto. El propio Steinmeier, en cuarentena por una infección de covid-19, no estuvo presente personalmente, aunque ofreció un discurso por videoconferencia. También el director de la Filarmónica de Berlín, el ruso Kirill Petrenko se disculpó por enfermedad. En su lugar dirigió el concierto el japonés Nodoka Okisawa.

La presidencia alemana subrayó que entre los músicos participantes se encontraban maestros de Ucrania, Rusia, Bielorrusia y Alemania, entre ellos el compositor ucraniano Valentin Silvestrov, que interpretó varias obras propias al piano. La portavoz de Steinmeier destacó que Silvestrov «ha tenido que huir a la elevada edad de 84 años de su país y ha encontrado refugio en Berlín». Junto a él actuaron también el pianista ruso Jewgeni Kissin y el barítono del mismo país Rodio Pogossov, todos ellos críticos con la guerra desencadenada por el presidente ruso, Vladimir Putin. La Filarmónica de Berlín y los músicos invitados interpretaron obras de compositores ucranianos, rusos y polacos, entre eloos Frédéric Chopin, Dmitri Schostakovich y Piotr Ilich Chaikovski.

En su intervención previa al concierto, Steinmeier quiso preparar al pueblo alemán para tiempos difíciles ante la guerra ofensiva de Rusia contra Ucrania y subrayó que las sanciones dictadas contra el régimen de Moscú tendrán también consecuencias negativas para este país. «También para nosotros en Alemania se avecinan tiempos duros», dijo el máximo mandatario germano, quien destacó que «debemos estar preparados para soportarlos si no expresamos nuestra solidaridad con la boca pequeña y queremos que nos tomen en serio».

Lo que está sucediendo en Ucrania cambiará el mundo y Alemania «quizás mucho más rápido de lo que consideramos posible», aseguró el presidente alemán, quien advirtió de que «serán necesarias por largo tiempo nuestra solidaridad y nuestro respaldo, nuestra firmeza, pero también nuestra disposición al sacrificio». Steinmeier recordó que al ser reelegido en el cargo el pasado 13 de febrero advirtió a Putin de que no infravalorara la fuerza de la democracia, algo que, a su juicio, cayó en saco roto. «Ha menospreciado la fuerza, el valor y el amor por la libertad de las ucranianas y ucranianos, así como la unidad y decisión de nuestras alianzas, de la Unión Europea y la OTAN».