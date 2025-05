Un cambio estructural sin líderes

«Formación, selección y promoción», sentencia un experto en seguridad y sistemas policiales que acepta hablar sobre las circunstancias de la Policía Metropolitana con la ... condición de no ser identificado. Su conclusión comparte aspectos destacados del informe de Cassey. Según él, tiene que cambiar su estructura y no cuenta con líderes capaces de emprender esos cambios.

La formación de policías en el Reino Unido se basa en un curso de dos años, que en la práctica dura 18 semanas, organizado en universidades por una empresa privada. Diecisiete policías regionales, incluida la de Londres, no tenían hasta hace un año un sistema de escrutinio para el acceso, que permitiese investigar el historial de los candidatos. «Es más fácil entrar que ser despedido», afirma, coincidiendo con el informe, que señala las deficiencias del sistema disciplinario.

Investigadores fichados

La estructura salarial penaliza a los investigadores con respecto a colegas que realizan funciones básicas. Una de las consecuencias es que otras fuerzas regionales, especialmente de los condados próximos a la capital, captan a investigadores de la Policía Metropolitana, a los que estimulan con beneficios económicos y mejor calidad de vida.

A juicio de este experto, no es sostenible la existencia de 45 policías integrales -43 en condados de Inglaterra y Gales y dos más, en Escocia e Irlanda del Norte- más una Agencia Nacional del Crimen(NCA). Hay falta de coordinación, ausencia de acceso compartido a bases de datos, duplicación de unidades con recursos limitados. No faltan policías sino estructuras más eficaces, asegura.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, y la ministra de Interior, Suella Braverman, han expresado su confianza en la implementación de las reformas contempladas en el informe de Cassey por sir Mark Rowley, un matemático que fue responsable de la coordinación de las unidades contra el terrorismo, y que se había jubilado antes de regresar hace seis meses a Scotland Yard para ocupar su jefatura. El experto consultado, al igual que Cassey, no cree que es la persona adecuada. «Si en seis meses no ha diseñado una estrategia para el cambio, es porque no la tiene», afirma.