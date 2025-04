Brandon Scott, el alcalde de la igualdad

En noviembre de 2021, el presidente Joe Biden visitó el puerto de Baltimore para pregonar desde allí la inversión de su ley de infraestructura. Le ... acompañaban el alcalde, Brandon Scott, y el gobernador, Wes Moore. Pocos se imaginaban que dos años y medio después se tomarían una foto muy distinta con los restos del puente Francis Scott Key flotando por la bahía.

Scott se estrenaba ese año como el alcalde más joven de la ciudad, que aspira a ser reelegido en mayo a los de 39 años. Se diría que la catástrofe podía haber disparado su perfil, como los atentados de las Torres Gemelas convirtieron a Rudy Giuliani en 'El alcalde de América', pero las redes sociales lo han bautizado como 'El alcalde DEI', una abreviatura con tintes racistas de la expresión anti-woke 'Diversity, Equity and Inclusion' (Diversidad, igualdad e inclusión), qué en clave trumpista se traduce como 'Didn't Earn it' (sin merecérselo, gracias a la discriminación positiva y las políticas de inclusión). O, según tradujo el columnista del 'Washington Post' Eugene Robinson, «cualquier persona negra o marrón, con una posición de autoridad que pensemos debería haber ido a un hombre blanco», explicó. «Qué tonto soy, pensaba que el racismo descarado que vi al crecer en la Carolina del Sur segregada era ya una historia añeja», lamentó.

Con su aspecto juvenil y desenfadado, la cabellera afro y barba recortada, Scott no da el perfil pulido de otros políticos, como el propio gobernador de Maryland, que es quien realmente se ha beneficiado esta semana de la atención de las cámaras. El martes Santo, cuando el impacto de un carguero llamado 'Dali' derrumbó el puente sobre el río Patapsco, lanzando al mar a ocho operarios, el alcalde hizo lo que le correspondía como autoridad: personarse en la escena y hablar ante las cámaras. «Parece un testigo que pasaba por allí», se mofaban los usuarios de X. «Tiene pinta de delincuente callejero», escribió otro.

Confrontado con esas muestras de racismo durante una entrevista en CBS, el alcalde dijo no estar sorprendido. «He sido negro toda mi vida. No hay nada que puedan decirme peor de lo que sufrieron mis antepasados». En su interpretación del término, «tanto si dicen DEI como si dicen payaso, lo que realmente quieren decir y no se atreven, es la palabra 'n' (niger, término despectivo para referirse a un negro)».

No se le puede acusar de no haberse ganado el cargo desde abajo. Es uno de esos políticos al estilo Obama que empezó su carrera política como 'liaison' con la comunidad para la presidenta del Consejo Municipal, pasó al Ayuntamiento al frente del Departamento de Parques, fue elegido concejal a los 27 años, fracasó en su campaña a lugarteniente del gobernador y ganó la alcaldía en noviembre de 2019 por solo dos puntos, gracias a la resaca de las revueltas por la muerte de Freddy Gray a manos de la Policía. Su campaña estuvo centrada en fórmulas alternativas para enfrentar la violencia armada sin la mano dura y encarcelamiento masivo, que solo ha retrocedido a la ciudad 40 años, cuando Baltimore cuadriplicaba el número de homicidios del país.

La ciudad, a 66 kilómetros de Washington DC, eminentemente afroamericana, es un gran gueto donde la minoría blanca solo alcanza el 28% en el último censo. Para cuando Scott llegó a la alcaldía registraba 348 homicidios al año. Su promesa fue bajar de los 300, lo que dice a ver conseguido por primera vez en nueve años. Según sus cuentas se ha producido una reducción del 20% y los disparos sin consecuencias mortales han bajado un 9%. Los críticos contraponen que los crímenes menores de robos, hurtos y otros delitos comunes han subido un 13%.

Ídolo de afroamericanos

Criado en uno de los barrios más peligrosos, los tiros y las drogas eran su pan de cada día. «Recuerdo preguntarle a mi madre por qué a nadie le importa, y ella me contestaba: 'Si tú no lo cambias, nadie lo hará' », dijo en un anuncio de campaña. Sus iniciativas para prevenir la violencia apuntan a la raíz económica y social, por lo que «se requiere paciencia y voluntad política para aplicar remedios holísticos de largo plazo», ha pedido. Eso conlleva recursos para vivienda, ayudas a los que salen de la cárcel, modales policiales y programas de empoderamiento y empleo que generan un camino directo de las aulas al trabajo mediante plazas de becarios, incluyendo un programa piloto que garantiza durante dos años ingresos de mil dólares al mes a los jóvenes con hijos.

Ha tenido también gestos simbólicos que lo convierten en un ídolo de los afroamericanos, como vestir la camiseta del jugador de fútbol americano de los San Francisco 49ers Colin Kaepernick, que perdió su carrera por arrodillarse durante el himno nacional, en lugar de ponerse la mano en el pecho, en protesta por la brutalidad policial. O retirar del Ayuntamiento el cuadro en el que Lord Baltimore posaba junto a un niño esclavo.

Ha procurado ser muy privado con su vida personal, por lo que cuando anunció que esperaba un hijo, muchos ni sabían que tenía novia. «Otro niño negro ilegítimo, lo que necesitaba Baltimore», escupieron las redes. Un día antes de que Hana Pugh diera a luz en diciembre, le propuso matrimonio.