Varias ONG internacionales suspenden su trabajo en Afganistán por no poder emplear mujeres La nueva prohibición decretada por los talibanes se suma al veto a las alumnas para que cursen estudios en las universidades

mikel ayestaran Corresponsal. Estambul Domingo, 25 de diciembre 2022, 20:49 Comenta Compartir

Los talibanes tienen una agenda que cumplen paso a paso sin importar las críticas y presiones del exterior. 24 horas después de anunciar la suspensión del acceso de mujeres a las universidades el ministerio de Economía emitió un comunicado que prohíbe a las organizaciones no gubernamentales dar empleo a mujeres. El motivo esgrimido por los islamistas fue que en las oficinas de estos organismos no se respeta el código adecuado de vestimenta.

La primera reacción llegó desde organizaciones como Save the Children, CARE y el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), que decidieron la suspensión de sus programas en el país. «Sin las mujeres que lideran nuestra respuesta, no habríamos logrado alcanzar a millones de afganos en situación de necesidad desde agosto de 2021», rezaba el comunicado conjunto que publicaron tras conocer el anuncio talibán. Tan solo en el NRC son 470 las mujeres que trabajan cada día y sin ellas «no podemos operar», lamentó su secretario general, Jan Egeland.

En un primer momento, las agencias de Naciones Unidas quedan fuera de la normativa ya que ésta se aplicará a agrupaciones sujetas al órgano de coordinación de organizaciones humanitarias de Afganistán, conocido como ACBAR. Ese organismo no incluye a la ONU, pero incluye a más de 180 ONG locales e internacionales, que en estos momentos son claves a la hora de canalizar la ayuda a los civiles en un momento de extrema necesidad.

Sin miedo a las críticas

A los islamistas no solo no les preocupan las críticas, sino que alertaron a funcionarios de países como Estados Unidos de que «no permitiremos que nadie diga tonterías o haga amenazas con respecto a las decisiones de nuestros líderes bajo el título de ayuda humanitaria», en palabras del portavoz del movimiento, Zabihullah Mujahid.

Esta orden para los organismos humanitarios llegó en medio de las protestas que se organizaron en algunas universidades del país tras prohibir el acceso de mujeres. Los talibanes no dudaron en apelar al mulá Omar, primer gran líder del movimiento, para explicar estas últimas decisiones que llegan después de que en un primer momento anunciaran que no eran los mismos que a finales de los noventa. «No estamos en contra de la educación de las mujeres y no les prohibimos la educación. Las mujeres deben ser educadas de acuerdo con las reglas y condiciones de la Sharia (ley islámica). Deben estudiar de acuerdo con la Sharia», es la frase del mulá Omar que los talibanes transmitieron a través de los medios.

Desde el ministerio de Educación llegó el mensaje más claro para poder contextualizar el momento y dijeron que «la religión es más importante para nosotros que los intereses nacionales, y si este no fuera el caso, habríamos entregado a Osama Laden a Estados Unido. en 2001 sin hacer la guerra». Los mensajes son claros por parte de un grupo en el que el sector más duro es quien tiene el mando, un sector que se ha hecho fuerte frente a quienes estuvieron presentes durante el proceso negociador con Estados Unidos en Doha.