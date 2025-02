Ucraniana y sin rasgos orientales, la nueva Miss Japón divide al país

Que la belleza es una cuestión subjetiva lo dice hasta la ciencia -investigaciones mediante, como la publicada en 2017 en la revista 'Current Biology'- pero, ¿ ... y si habría que definirla en función de unos cánones de identidad nacional? El debate se complicaría, sin duda. Carolina Shiino puede dar fe de ello tras comprobar que su elección como Miss Japón hace unos días ha dividido al país. Nacida en Ucrania, y residente en territorio nipón desde que era una cría, en su rostro no hay rastro alguno de rasgos orientales. Unos lo ven como un acierto, una muestra de una sociedad abierta y cosmopolita, pero otros lo consideran una auténtica ofensa nacional.

La modelo, de 26 años, habla un japonés perfecto y lleva el apellido (Shiino) del nipón con quien se casó su madre. Fue esa relación precisamente lo que hizo que ambas -ella con 5 años- se mudaran de Ucrania a Nagoya, una ciudad de más de dos millones de habitantes situada en la costa del Pacífico. «He tenido que enfrentar barreras raciales», admitió el lunes tras ser coronada como la mujer más guapa de Japón y la única nacida en otro país que se ha colocado esa banda desde la primera edición del concurso allá por 1950. Pero la joven, nacionalizada en 2020, no se imaginaba cuando habló de esos obstáculos la cantidad de comentarios negativos que iba a arrastrar su victoria en el certamen, donde había logrado poner de acuerdo a una treintena de 'jueces' sobre su belleza.

La elección de Shiino se lleva por delante, a juicio de muchos, la identidad nacional. «Ni siquiera es una mezcla con japonés, sino puramente ucraniana. Entiendo que es hermosa, pero esto es Miss Japón. ¿Dónde está la japonesidad?», lanzaba un usuario de X. «Si fuera mitad (nipona) claro que no había problema. Pero ella étnicamente es 0% japonesa y ni siquiera nació en Japón», se quejaba otro. «Creo que los japoneses naturalmente van a recibir un mensaje equivocado cuando una persona de aspecto europeo es denominada la japonesa más bella», decía otro mensaje. Hubo quien relacionó incluso la coronación de la modelo -que llegó a la final con un vestido rojo y blanco, los colores de la bandera- con la guerra que sufre Ucrania: «Si hubiera nacido en Rusia no habría ganado. Obviamente, el criterio ahora es político. Qué día tan triste para Japón».

«Más japonesa que nosotros»

La chica, que aparece en su perfil de Instagram enfundada en un kimono y entre cerezos en flor, no oculta que «ha sido un reto ser aceptada» como una nipona más. «Puede que no parezca japonesa, pero mi mente se ha convertido en japonesa por haber crecido en Japón», sostiene tras llevar más de dos décadas en este país acostumbrado a los turistas pero no tanto a los residentes llegados de otras naciones. La ONU recogía en uno de sus informes más recientes que poco más del 2% de la población de la isla tenía origen extranjero y, según una encuesta realizada justo antes de la pandemia, casi siete de cada diez nipones consideraban la inmigración como un fenómeno positivo.

Ampliar Carolina Shiino, entre otras concursantes de Miss Japón. Reuters

De hecho, entre las críticas al triunfo de Shiino se cuelan también mensajes de apoyo a la modelo nacida en Ucrania, cuya proclamación ven como una «señal de los tiempos». En 2015 ya se produjo un avance en ese sentido en el certamen con la elección de Ariana Miyamoto, una chica de madre nipona y padre afroamericano, como Miss Japón aunque tampoco complació a todos que una mujer que no era 100% japonesa se llevara la corona. Y Shiino no tiene siquiera un 0,1%. La organizadora del certamen, Ai Wada, ha salido en su defensa en vista del 'tsunami' que ha provocado su triunfo y ha asegurado que es una ganadora de «plena confianza». Como aval de ello ha dicho que «habla y escribe un japonés hermoso y cortés». «Es más japonesa que nosotros».