Taiwán reafirma su autonomía con la victoria del soberanista Lai Ching-te en las urnas

Jaime Santirso Taipéi. Enviado especial Sábado, 13 de enero 2024, 15:46 Comenta Compartir

Taiwán se mantiene en la senda del soberanismo. Así lo ha decidido su ciudadanía en las elecciones presidenciales y legislativas celebradas este sábado, una rotunda escenificación de la insondable distancia sociopolítica entre la isla, independiente de facto, y China, que la considera una provincia rebelde a la que nunca ha renunciado a reincorporar por la fuerza militar. Mientras la alargada sombra de una invasión se cernía sobre los comicios, planteados como una disyuntiva entre democracia y paz, los taiwaneses han votado para seguir votando.

El Partido Democrático Progresista (PDP), el más combativo frente a las aspiraciones del régimen chino, ha obtenido el apoyo del 40% del electorado con cinco millones y medio de votos, siete puntos porcentuales de ventaja sobre su rival en las urnas, el Kuomintang (KMT), y catorce sobre el tercero en discordia, el Partido Popular de Taiwán (PPT), ambas consideradas opciones más moderadas.

El PDP ha conseguido una victoria más holgada de lo previsto, pues las encuestas preliminares le concedían un escaso margen de cinco puntos que generaba cierta incertidumbre. Su candidato, el hasta ahora vicepresidente William Lai Qing-te, se convierte así en el mandatario electo, en sustitución de la ya expresidenta Tsai Ing-wen, quien se aparta del poder habiendo agotado el límite constitucional de dos legislaturas.

Será la primera ocasión en que una formación política encadene tres legislaturas consecutivas desde el establecimiento de la democracia en 1996 con las primeras elecciones libres, lo que reitera la disminución progresiva de todo vínculo con China a ojos de la sociedad civil taiwanesa.

Un nuevo capítulo

«Vamos a escribir un nuevo capítulo en nuestra democracia. Hemos demostrado al mundo cuánto la valoramos, es un compromiso irrenunciable», ha proclamado Lai en su aparición ante los medios de comunicación tras hacerse públicos los resultados. El próximo presidente de Taiwán ha comparecido flanqueado por su compañera electoral, Hsiao Bi-khim, futura vicepresidenta y antes representante diplomática de la isla en Estados Unidos.

«Los resultados tienen tres lecturas importantes», ha expuesto Lai. «Primero, decimos a la comunidad internacional que entre democracia y autoritarismo estaremos en el lado de la democracia, seguiremos caminando al lado de las democracias de todo el mundo. Segundo, a través de nuestras acciones la gente de Taiwán ha resistido los esfuerzos de fuerzas extranjeras para influenciar estas elecciones».

40% de los votos ha cosechado el Partido Progresista Democrático (PDP), unos cinco millones y medio de papeletas.

Por medio de estas palabras hacía una referencia obvia a China, puesto que durante las últimas semanas el Partido Comunista ha ejercido una presión «sin precedentes» –según denunció el propio Lai durante una rueda de prensa en días previos–, recurriendo a la actividad militar –con incursiones aéreas de globos espía–, la coerción económica y la difusión de desinformación en redes sociales con el propósito de evitar una victoria electoral del PDP, a favor de opciones más acomodaticias como el KMT.

El fracaso de sus tentativas abre la posibilidad de que, tanto a corto plazo como a medio, el régimen incremente su intimidación, como una manera de expresar su disconformidad con un candidato a quien considera un independentista y unos comicios cuya legitimidad, como la autonomía del territorio, no reconoce. «Solo la gente de Taiwán tiene derecho a elegir su propio presidente», ha sentenciado el líder electo, antes de proseguir con su discurso.

Victoria a medias

«Y, tercero, entre los tres contendientes hemos recibido el mayor número de apoyos, por lo que el país seguirá avanzando por el camino correcto». Ese camino, sin embargo, no resultará sencillo, pues el triunfo del PDP carece de rotundidad. No solo por haber obtenido un resultado inferior a citas previas –tanto en 2020 como en 2016 Tsai obtuvo un porcentaje superior al 56%–, sino por haber perdido la mayoría y la primacía en el Yuan Legislativo, el Parlamento del territorio. La formación de Lai ha pasado de 62 escaños a 51, por detrás de los 52 del KMT, con los 8 restantes yendo a parar a manos del PPT.

De este modo, ninguna de las formaciones franquea la frontera de los 57 de 113 escaños que marcan la mayoría de la cámara, aunque todo apunta a que el KMT y el PPT podrían aliarse para obstaculizar la acción del nuevo Gobierno. Se trataría de una reedición de un acuerdo preelectoral para las presidenciales que no llegó a término por la falta de acuerdo sobre qué partido ocuparía el primer puesto, una posibilidad que a la vista de las cifras de este sábado quizá hubiera supuesto un vuelco en el curso político del territorio.

Ampliar Partidarios del PPD se toman un selfi en Taipéi. Yasuyoshi Chiba/AFP

«En las legislativas no hemos tenido una mayoría. Eso quiere decir que no hemos trabajado lo suficientemente duro, hay áreas que tenemos que repasar. Las elecciones nos dicen que la gente espera un Gobierno eficaz y una división de poderes sólida, lo respetamos», ha incidido Lai, quien ha felicitado a sus contrincantes por su desempeño. Hou, por su parte, ha reconocido su derrota electoral antes de las ocho de la tarde, hora local, menos de cuatro horas después de que se cerraran los colegios electorales, lo que evidencia la velocidad a la que se ha realizado el recuento, en un impresionante ejercicio de transparencia procedimental.

Votar en libertad

A lo largo del día, las palabras más empleadas por los ciudadanos para justificar el sentido de su voto eran dos: «democracia» y «libertad». «¿La guerra? La gente joven tiene miedo pero nosotros los viejos no, hemos vivido estas tensiones muchas veces. Además, en caso de invasión Estados Unidos nos ayudaría», sentenciaba por la mañana el señor Chen, de 73 años, quien había acudido en compañía de su mujer, su hija y sus dos nietas a las urnas instaladas en la Escuela Bilingüe Ximen, en el centro de Taipéi. «Todos hemos votado por el PDP, pues pensamos lo mismo», añadía.

La sensación de urgencia que ha rodeado a estas elecciones, dada la creciente hostilidad geopolítica que amenaza a un territorio atrapado entre las dos grandes potencias, ha llevado a algunos taiwaneses residentes en el extranjero a regresar a su tierra para poder participar del proceso. Es el caso de Tina, treintañera afincada en Singapur, quien este fin de semana ha volado con el tiempo justo de acudir a un mitin y votar.

«Decimos a la comunidad internacional que entre democracia y autoritarismo estaremos en el lado de la democracia» William Lai Ching-te Presidente electo de Taiwán

«Es importante porque nuestra democracia está en juego. No la adquirimos fácilmente, el proceso fue muy duro. Lo sé de primera mano porque mi familia tuvo experiencias complicadas durante el régimen del KMT, no queremos volver a eso», explica. A lo largo de la jornada ha estado muy nerviosa, pero el resultado final la ha dejado insatisfecha. «Hemos perdido legisladores, va a ser complicado seguir progresando. Pero venir a merecido la pena, es mi deber, votar es un privilegio, no podemos darlo por sentado», concluye.

La sede central del PDP en Taipéi, donde Lai ha celebrado la victoria junto a sus seguidores, en absoluto respiraba pesimismo. Música estridente, espectáculo de luces y gritos de los presentadores enardecían a una multitud entregada, entre la que se divisaba alguna bandera de Ucrania, sombrío recordatorio del incierto futuro que acecha a la isla. La amenaza de una invasión china en modo alguno se ha disipado, pero el pueblo taiwanés ha emitido su veredicto, con la libertad por medio y fin.