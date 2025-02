Shanghái, confinada para hacer pruebas de covid a sus 25 millones de habitantes China no cambia su política de 'Covid 0' para intentar erradicar la contagiosa variante Ómicron

PABLO M. DÍEZ Pekín Domingo, 27 de marzo 2022, 16:54 | Actualizado 18:18h.

Como si no hubieran pasado dos años desde el cierre de Wuhan que marcó el estallido de la pandemia, Shanghái será también confinada para tratar de contener su último y mayor brote del coronavirus. Según han anunciado este domingo las autoridades chinas, la medida se llevará a cabo en dos fases durante los próximos nueve días y siguiendo la división de la ciudad que marca el río Huang Pu. Primero se cerrará la moderna zona de Pudong, desde este lunes hasta el viernes 1 de abril, y luego los barrios históricos de Puxi, desde ese día hasta la madrugada del martes 5. Durante ese tiempo, el objetivo es hacer varias rondas de pruebas del coronavirus a los 25 millones de habitantes de Shanghái, la capital económica de China.

Hasta ahora, las autoridades se resistían a un confinamiento total por su fuerte impacto económico nacional y global, ya que tendrán que cerrar todas sus fábricas y también su importante puerto, el primero del mundo en tráfico de mercancías y por el que cada año pasan más de 43 millones de contenedores. Pero finalmente han decidido repetir el mismo confinamiento temporal que siguió la semana pasada la ciudad sureña de Shenzhen, con 17 millones de habitantes y reabierta parcialmente el lunes.

El cambio se debe a que no están funcionando los cierres de barrios y urbanizaciones ordenados este mes para contener su brote del coronavirus, que no hace más que crecer. En su último recuento, que corresponde al sábado, Shanghái ya superaba en número de casos totales a la cerrada provincia de Jilin. Frente a sus 2.078 contagios (1.071 con síntomas y 1.007 sin ellos), Shanghái notificaba 2.678 infecciones. De ellas, 47 presentaban síntomas y 2.631 figuraban en la lista de lo que el Gobierno chino considera asintomáticos, que seguramente incluirá a los que sufren dolencias leves. Pero tan diferente proporción de sintomáticos y asintomáticos entre Jilin y Shanghái, y la drástica decisión de cerrar esta megalópolis, vuelven a arrojar dudas sobre los datos oficiales de China. En total, el país registró el sábado 5.072 casos, una de sus cifras más altas desde que controló el estallido de la pandemia en Wuhan hace dos años. Ahora, como si el tiempo no hubiera pasado desde entonces, confina Shanghái.

