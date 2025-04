Al menos once muertos tras la erupción del volcán Merapi en Indonesia

El archipiélago de Indonesia flota sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica y volcánica. Cada año se registran más ... de siete mil temblores y hay 129 volcanes. Entre ellos está el Merapi, en Sumatra Occidente. Es conocido como la 'Montaña de Fuego'. El domingo lanzó una columna de ceniza que se levantó tres kilómetros en vertical y que cubrió los alrededores del foco. Polvo y azufre. Atrapó en esa nube a unos 75 excursionistas que andaban por la montaña. Al menos, once murieron. Los equipos de rescaten buscan a doce desaparecidos.

Desde el viernes, el Merapi se encontraba en el segundo nivel (hay cuatro) de alerta por actividad volcánica. Aun así, se autorizó el acceso a 75 personas a esta zona protegida. Todos habían gestionado el pase on-line, aunque algunos medios locales creen que puede haber otros montañeros que optaron por hacer una excursión por su cuenta.

La erupción se produjo el domingo. Duró algo menos de cinco minutos, según el Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos. El Merapi, una cima que alcanza los 2.891 metros de altitud, es el volcán más activo de esta región de Sumatra. Su última erupción data de 1979 y causó 70 muertos. En enero de este año, los expertos detectaron un aumento de su actividad.

Los equipos de rescate trabajaron durante toda la noche. Buena parte de los senderistas, 49, lograron salir de la zona y pudieron ser atendidos en centros hospitalarios. Pero más de veinte no fueron evacuados. Los primeros datos cifran en once el número de muertos y en doce los desaparecidos. Abdul Malik, jefe de la Agencia de Búsqueda de Padang, dirigió una de las brigadas. Localizó a 14 excursionistas. «Tres estaban vivos y once habían fallecido», señaló. Los tres supervivientes estaban en el cráter «muy débiles y, algunos, con quemaduras».

Escasa visibilidad para el rescate

En cuanto se desató la columna de humo fue activada la alarma. La visibilidad era escasa por la densidad de la nube de ceniza. Los helicópteros apenas podían acercarse para rescatar a los montañeros. Hubo que evacuarlos a pie o en brazos en el caso de algunos heridos por quemaduras. Los más afectados eran los que se habían acercado al cono volcánico.

El radio de la erupción es de tres kilómetros. Las autoridades han pedido a la población que permanezca en sus casas, cierre las ventanas y recurra a las mascarillas. La ceniza ya cubre los edificios de las poblaciones cercanas. La actividad del Merapi continúa. La columna de ceniza sigue ahí y los helicópteros continúan con muchas dificultades para reanudar la búsqueda de la docena de desaparecidos. Se ha impuesto una zona de exclusión de tres kilómetros alrededor del volcán.