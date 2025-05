gerardo elorriaga Domingo, 18 de diciembre 2022, 20:25 Comenta Compartir

El eslogan 'Mujer, vida, libertad', coreado en las manifestaciones contra el régimen persa, ha proporcionado el título a la conferencia pronunciada esta semana por la iraní Mahnaz Shirali en la Universidad de Deusto. La tesis doctoral de esta socióloga pivotó en torno a la crisis en la juventud de su país y, desde su exilio en París, se ha mostrado como una incansable activista en pro de los derechos humanos en la República Islámica.

– ¿Qué se halla en el germen de las revueltas? ¿Es una lucha contra el velo o subyace la protesta por la situación económica?

– El velo ha hecho explotar a esta sociedad. No es una revolución femenina, pero la liberación del país pasa por las mujeres. Cuando Jomeini asumió el poder la primera medida de restricción que implantó fue que las mujeres se cubrieran, una norma destinada a sujetar a toda la sociedad. Primero a ellas y, luego, a los hombres. Lo normal es recorrer el camino inverso, que la liberación comience con las mujeres y, posteriormente, llegue a todos.

– La mayoría de los jóvenes ha perdido la esperanza. Más de 1,5 millones ha solicitado un visado para emigrar a Canadá o Australia. ¿Existe alguna posibilidad de reforma?

– No, desde 2019 todo se ha radicalizado. Entonces, el régimen asesinó a 3.000 personas que no querían su caída, sino que tan solo se quejaban por la carestía de la vida. En ese momento nos dimos cuenta de que la República Islámica no era capaz de negociar con la sociedad. Hoy, los manifestantes quieren que se vayan los ayatolás y se instaure la democracia.

– ¿Esa pretensión es factible?

– Es especialmente difícil en un régimen con dos ejércitos, varias fuerzas de orden y todos los mercenarios de la región a su disposición. Invierten la riqueza nacional en estas milicias y envían drones a Rusia a cambio de armas. Yo hago un llamamiento a la comunidad internacional porque es su responsabilidad ayudar a los pueblos. En 2005 Naciones Unidas votó una declaración en la que se defiende la intervención internacional cuando una clase dirigente mata a sus compatriotas. Hay 18.000 detenidos en la cárcel que corren el riesgo de que se les aplique la pena capital. El mundo no puede aceptarlo.

Intervención

– ¿No cree que una intervención directa en Irán supondría una catástrofe global en esta nueva política de bloques?

– Los occidentales se han puesto muy firmes con Rusia. No sé por qué no pueden hacerlo también con Irán, donde se cometen crímenes contra la humanidad.

– Hablamos de la República Islámica, pero un estudio realizado por investigadores holandeses a lo largo del pasado verano reveló que tan solo una tercera parte de los iraníes se considera musulmán y que el 50% ha perdido la fe. ¿El país se ha secularizado?

– Es una buena pregunta. No hay estudios precisos. Se trata de una cuestión que escapa a las estadísticas de los sociólogos, pero sí que contamos con el revelador porcentaje de aquellos que frecuentan los lugares de culto. En Francia acude un 5 o 6% de la población. ¿Y a las mezquitas en Irán? No más del 3%. La República Islámica ha destruido la fe de los iraníes al identificar a sus dirigentes con los santos de la Edad de Oro.

– ¿La situación puede volverse insostenible?

– Ya estamos en esa situación. La diáspora, formada por varios millones de emigrantes, se mantiene en contacto con la población interior a través de las redes sociales y los jóvenes contemplan a sus primos viviendo felices en países democráticos. Esa comparación resulta fatal.

– ¿Cabe que el país se precipite en una guerra civil?

– Todo es posible porque la población quiere quitarse de encima a esta elite y están dispuestos a pagar un precio. Los ucranianos se han enfrentado al segundo ejército del mundo. Quizás el valor se contagia.

– YouTube muestra a muchachos despojando a los clérigos de sus turbantes. Esa forma de humillación se antoja impensable en Occidente. ¿Se ha llegado a la concurrencia de dos mundos completamente opuestos en el mismo territorio?

– Hay dos mundos, sí, pero no son parejos. Por un lado, está una pequeña minoría que no quiere renunciar al pillaje de los recursos y, por otra, el 95% que sufre una situación terrible.

– Los gobiernos tiránicos utilizan todo tipo de instrumentos para perpetuarse en el poder, pero aplicar la condena a muerte a varios detenidos por el delito de enemistad con Dios parece surrealista.

–Es que todo es surrealista en Irán. ¿Se puede imaginar la tortura a niños de 12 años o que quienes se declaren representantes de Dios violen a adolescentes?

