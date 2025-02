Líderes estudiantiles formarán parte del Gobierno de transición de Bangladés

La esperanza aterrizó este jueves en el aeropuerto de Daca con el economista Mohamed Yunus, que, a sus 84 años y con el premio Nobel ... de la Paz de 2006 como aval, ha aceptado la complicada tarea de sacar del caos a Bangladés tras la ola de violentas protestas que desde julio se ha cobrado más de 400 vidas en sus calles. El conocido como 'banquero de los pobres' fue recibido a pie de pista por militares y estudiantes –quienes le propusieron para liderar la transición– y unas horas más tarde tomó posesión en el palacio presidencial como jefe de un Gobierno interino que cuenta con activistas, profesores y un exministro entre sus 17 miembros. En el país creen que no hay tiempo que perder para su reconstrucción tras el vacío de poder por la huida de la primera ministra, Sheij Hasina, al extranjero acorralada por las movilizaciones.

El proceso de transición en Bangladés, la octava nación más poblada del mundo, con un censo que supera los 170 millones de habitantes, apenas ha tardado 72 horas en echar a andar. Sólo un día después de que Hasina abandonara el país a bordo de un helicóptero con destino a la vecina India –donde continúa desde el lunes– tras década y media en el cargo saltó el nombre de Mohamed Yunus. Fue el propio movimiento estudiantil –promotor de las protestas– el que planteó que este economista, reconocido por luchar contra la pobreza a través de microcréditos, se encargara de liderar la transición en el país asiático, que tras la marcha de la primera ministra había quedado bajo control de los militares. El elegido aceptó regresar de París, donde recibía tratamiento médico, con el propósito de dejar de lado «todo tipo de violencia». «Tenemos que levantarnos de nuevo», dijo.

«Este es nuestro hermoso país, con muchas emocionantes posibilidades. Debemos protegerlo y convertirlo en un país maravilloso para nosotros y nuestras futuras generaciones», proclamó Yunus, que en enero –con Hasina recién reelegida para un tercer mandato– fue condenado a seis meses de prisión por infracciones laborales. El miércoles quedó absuelto. El economista, muy crítico con la antigua líder, estará acompañado en su nueva etapa como jefe del Ejecutivo interino de Bangladés por dos de los jefes del movimiento estudiantil (Nahid Islam y Asif Mahmud) que en julio inició las movilizaciones contra el sistema de cuotas en el empleo público –por reservar un 30% de las plazas a familiares de combatientes de la guerra de independencia de Pakistán en 1971– que derivaron en un enorme estallido social contra la gestión de la primera ministra.

Crisis abierta Un motín en la cárcel de Kashimpur, en el centro, se saldó con 6 fallecidos y 200 presos fugados

En estas seis semanas de protestas han fallecido más de 400 personas, sobre todo jóvenes, y se han contabilizado centenares de heridos, pero la violencia no ha acabado con la marcha de la mandataria, cuyo partido (la Liga Awani) no tiene representación en el nuevo Gobierno. En las últimas horas hubo un motín en la cárcel de Kashimpur, en el centro del país, en el que huyeron unos 200 presos y se registraron al menos seis muertes. Además, la tensión no para de crecer entre la comunidad hindú residente en Bangladés, que intenta escapar a India después de que muchos de sus negocios y viviendas fueran atacados tras el fin de la 'era Hasina'.